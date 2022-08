Le Festival des oiseaux migrateurs de la Côte-Nord veut faire découvrir l’ornithologie aux familles

Les oiseaux seront mis à l’honneur de Tadoussac à Forestville à l’occasion du 12e Festival des oiseaux migrateurs de la Côte-Nord qui se tiendra du 22 au 25 septembre. Les familles seront appelées à découvrir l’ornithologie sous toutes ses facettes.

Ce n’est pas un hasard si l’événement se déroule à l’automne qui est la saison où la rive nord du Saint-Laurent se transforme en immense corridor de migration. « À cette occasion, plus de 130 espèces peuvent être observées en moins de 24 heures, dont plusieurs raretés boréales et pélagiques », informe Valérie Copeiro, responsable des communications du festival.

L’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac (OOT) et QuébecOiseaux vont proposer au grand public et aux connaisseurs une expérience unique et immersive dans l’univers ornithologique à travers une multitude d’activités.

Pierre Verville, acteur, humoriste et imitateur québécois, donnera le coup d’envoi de cette nouvelle édition à l’Hôtel Tadoussac le 23 septembre.

Inauguré en 2009, cet événement annuel s’engage à mettre en valeur l’importante richesse ornithologique de la Côte-Nord qui a la plus grande diversité d’espèces au Québec selon le site de sciences participatives eBird (352 espèces sur 481 aperçus au Québec).

« Par cette initiative, l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac et ses partenaires souhaite sensibiliser la population au phénomène des migrations et à la nécessité de conserver notre biodiversité aviaire », ajoute Mme Copeiro.

Le Festival des oiseaux migrateurs de la Côte-Nord repose sur un concept simple : offrir des façons originales de faire découvrir les oiseaux aux familles, aux curieux, aux ornithologues débutants et chevronnés.

« Ils vivront une expérience de proximité unique avec les oiseaux à travers des activités d’interprétations, souligne la responsable des communications. Excursions en mer, baguage de petites chouettes (nyctales), sorties guidées en vélo électrique et à pied sont au programme. »

Un nouveau volet familial est également développé avec des ateliers d’art en plein air et des animations en soirée entre autres.