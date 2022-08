La 18e Randonnée Vélo Santé Alcoa rapporte près de 106 000$

Le comité organisateur de la 18e édition de la Randonnée Vélo Santé remettra un chèque de près de 106 000$ à la Fondation de la santé et des services sociaux de la Manicouagan pour l’achat de deux équipements pédiatriques.

La 18e édition de la Randonnée Vélo Santé Alcoa s’est terminée ce dimanche et les 61 cyclistes participants ont amassé un montant de près de 106 000$ pour la Fondation de santé et des services sociaux (FSSS) de la Manicouagan.

Co-fondatrice et présidente d’honneur de cette 18e édition, France Lévesque se dit « extrêmement satisfaite et comblée ». Elle mentionne au passage que les trois jours n’ont pas été nécessairement faciles cette année, « un peu de froid vendredi, de la chaleur et des forts vents pour les autres jours dont dimanche, avec un vent de face. Les cyclistes ont été extrêmement courageux ».

L’objectif de cette année visait à amasser 100 000$, l’objectif est donc dépassé et permettra à la FSSS d’acquérir deux équipements pédiatriques, un otorhinolaryngoscope et un coloscope.

La Randonnée espère attirer 80 cyclistes pour la 19e édition qui se déroulera du 25 au 27 août 2023.