Une programmation automnale éclectique à l’Ouvre-boîte culturel

Vendredi soir avait lieu le dévoilement de la programmation de l’Ouvre-boîte culturel (OBC) à l’Alternative sur Place LaSalle, devant une soixantaine de fervents amateurs d’arts alternatifs et de musique émergente.

« On est contents, on retombe avec une programmation prépandémie dans les deux dernières années c’était plus restreint. On voulait mettre une belle programmation de l’avant. On essaie de toucher le plus large possible pour remplir notre mission de diffuser de l’art alternatif à Baie-Comeau et de sortir des sentiers », souligne Tommy Brûlé, président de l’Ouvre-boîte culturel.

Effectivement, la programmation d’automne de l’organisme est variée et touchera un public large.

En musique, le 10 septembre c’est le groupe Francbâtards qui ouvre le bal avec le groupe local Les Shimmeux. La musicienne baie-comoise Cayenne, de son vrai nom Stéphanie Bouchard Tremblay, se produira le 8 octobre sur la scène de l’Alternative et le 15 octobre, ce sont les groupes Fuudge et Jimmy Jimmy qui viendront faire rocker la place.

L’Ouvre-boîte culturel fait une place de choix aux artistes locaux, entre autres avec un spectacle de Cayenne. Photo Alexandre Veilleux

Mononc Serge sera là le 5 novembre et à entendre l’enthousiaste des gens lors du lancement, son spectacle risque d’être fort populaire. Le 19 novembre, le groupe musical Choses sauvages s’amènera avec leur funk-rock. Le 3 décembre, le groupe Jac Sons, d’influence grunge des années 90, sont à l’affiche.

Du côté de l’humour, le 17 septembre, ce sera le spectacle de Derrick Frenette et le 7 octobre, ce sera Daniel Grenier. À découvrir le 25 novembre, les Pics Bois avec leur humour absurde et leurs personnages un peu niaiseux.

Le spectacle de drag queens avait été tellement populaire en mars que l’Ouvre-boîte culturel n’avait d’autres choix que de récidiver. Le 22 octobre, il y aura donc un show de drag queens.

L’impro sera de retour avec les matchs de la LIBRE à compter du 29 septembre. À noter que pour ceux qui aimeraient faire partie d’une équipe, le recrutement aura lieu le 8 septembre à 19 h à l’Alternative.

« La LIBRE a bien aimé ça faire ses matchs ici, ils aiment bien l’ambiance de la salle et on est bien contents de pouvoir les accueillir encore cette année », indique Tommy Brûlé.

Pour le théâtre, les auditions de la Boîte à chapeaux sont le 7 septembre à 18 h 30 et la pièce de théâtre sera jouée en avril plutôt qu’en juin.

Pour les amateurs de danse, il y aura plusieurs soirées swing au programme de l’automne. Reprenant le flambeau de la littérature à la suite de la dissolution de Recréer la côte, l’OBC aura des soirées littéraires comme un micro ouvert, des ateliers d’écriture et même un club de lecture. D’ailleurs, le premier roman à lire pour le club de lecture est celui du Baie-Comois d’origine Serge-Paul Forest, Tout est ori.

La Boîte noire s’expose du 1er septembre au 6 novembre, les gens peuvent admirer les œuvres des passionnés de photos de la région. Plusieurs activités sont également prévues comme une sortie automnale pour prendre des clichés ou encore, un atelier de lightpainting.