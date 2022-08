Hausse de coût faramineuse pour la place publique

Il n’y en aura pas de facile avec le projet d’aménagement d’une place publique dans le centre-ville du secteur Mingan à Baie-Comeau. En séance publique lundi soir, le conseil municipal a accordé, à la majorité, un contrat au montant de 2 268 372 $, plus les taxes, à l’entreprise G & M Laplante pour la réalisation des travaux. C’est 25 % de plus que prévu.

Le vote sur la résolution a été demandé par le conseiller du quartier La Chasse, Alain Chouinard. Lui et son collègue du quartier Saint-Georges, Marc Rainville, ont voté contre l’octroi du contrat en raison de la flambée de la facture.

« C’est 575 000 $ plus cher que ce qu’on avait comme dernier chiffre », a admis le directeur général de la Ville de Baie-Comeau, François Corriveau. Soulignons qu’à la suite de l’élection du 7 novembre dernier, le nouveau conseil municipal a choisi de ramener sur la table le concept d’origine de la place publique, dévoilé en 2019.

On se souviendra que le projet avait été amputé ici et là de manière à faire passer le coût de 1,8 à 1,2 M$ et satisfaire d’anciens élus dissidents.

Donc, les plans et devis ont été élaborés en tenant compte d’infrastructures et d’équipements bonifiés et de meilleure qualité, notamment au niveau du bloc sanitaire, du pavé, de l’aménagement d’une alcôve pour les spectacles et d’une aire végétalisée pour créer l’effet d’une agora.

« Tout ça a ramené le projet à 1,7 à 1,8 million et là, on est allé en appel d’offres à partir de ça », a poursuivi M. Corriveau. Or, en raison de l’inflation dans le marché de la construction partout au Québec, la plus basse des deux soumissions reçues a été supérieure de 25 % à l’estimation. La deuxième soumission dépassait les 3 M$.

Règlement d’emprunt

Il y a un an, un règlement d’emprunt au montant de 1 235 760 $ avait été adopté. Les élus s’apprêtent à le rehausser de près de 1,7 M$ pour le faire passer à 2 925 900 $ afin de composer avec la situation.

La Ville assumera 50 % de l’écart en puisant dans son surplus cumulé, qui s’élevait à 6,3 M$ au 31 décembre 2021, et la différence proviendra de son fonds de roulement, qu’elle devra rembourser sur une période de 10 ans.

Soulignons qu’en raison de la participation de plusieurs bailleurs de fonds, la contribution financière de la Ville de Baie-Comeau devait se limiter à 52 000$ dans le cadre du règlement d’emprunt de l’automne 2021. La donne est différente aujourd’hui.