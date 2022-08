L’environnement est le premier thème de la campagne de Jeff Dufour Tremblay, candidat du PQ dans René-Lévesque

L’environnement demeure au cœur des préoccupations de Jeff Dufour Tremblay, candidat du Parti québécois (PQ), qui en a fait le premier thème de sa campagne électorale.

Le candidat péquiste a proposé trois mesures afin de valoriser l’environnement : développer le potentiel forestier de la Côte-Nord, encourager l’utilisation du transport en commun et l’électrification des transports.

« C’est un non-sens que la Côte-Nord soit le principal producteur d’hydroélectricité en Amérique du Nord, mais qu’on n’ait pas suffisamment de bornes de recharge rapide dans nos villes et nos villages », souligne M. Dufour Tremblay.

Concernant les industries forestières, le candidat du PQ considère qu’on devrait s’inspirer du modèle de l’entreprise nord-côtière Boisaco afin d’aller plus loin que la première transformation du bois et également promouvoir la deuxième et troisième transformation et ainsi, tout récupérer et ne rien jeter à la poubelle.

« On a des milliers de kilomètres de forêt et c’est une ressource 100% renouvelable, il faut s’assurer de régénérer le cycle forestier et faire en sorte que les communautés autochtones, les industries forestières et les scientifiques fassent partie de la solution », martèle le candidat péquiste.

Au sujet du transport en commun, le Parti québécois met de l’avant sa Passe Climat à 365$ par an. Cette passe permettrait à l’usager d’utiliser le transport collectif de sa municipalité, mais également le transport interurbain et les traversiers.

M. Dufour Tremblay déposera son bulletin de candidature au directeur du scrutin aujourd’hui, officialisant ainsi sa candidature auprès d’Élections Québec.

Plus tard dans la semaine, il sera présent à la rencontre de la coalition Union 138, à Tadoussac, avec les autres candidats afin de discuter du désenclavement de la Côte-Nord, le premier cheval de bataille du candidat péquiste.