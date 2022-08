Raviver sa flamme de vivre pour la Journée mondiale de la prévention du suicide

Dans le cadre de la 20e Journée mondiale de la prévention suicide le 10 septembre, les Nord-Côtiers sont invités à découvrir ou redécouvrir leur flamme de vivre.

« Le thème annuel de cette journée « Ravive ta flamme » fait, entre autres, allusion au fait qu’en prévention du suicide, il est aussi important d’agir pour soi-même que pour les autres », lance Kim Bouchard, responsable communication et développement au Centre de prévention du suicide (CPS) Côte-Nord.

De façon individuelle, les citoyens se doivent de prendre engagement pour leur propre bien-être en faisant de leur mieux pour prendre soin d’eux, selon Mme Bouchard. « Pour ce faire, nous devons refuser de considérer le suicide comme une option à notre souffrance et tendre la main pour demander de l’aide lorsque nous vivons de la détresse », poursuit-elle.

Comment participer

Dans un premier temps, les citoyens sont invités à identifier leurs personnes de confiance et les activités qui leur font du bien dans les moments plus difficiles, puis à les partager sur les réseaux sociaux avec le mot-clic #RaviveTaFlamme. Le défi peut ensuite être lancé à leurs proches.

De plus, cette année encore, il est possible de se joindre à l’ensemble du Québec en illuminant une chandelle pour la cause le 10 septembre. « Ce symbole commémore la mémoire des personnes décédées par suicide et apporte du soutien aux endeuillés par suicide. Le tout peut être partagé sur les réseaux sociaux avec les mots-clics #PreventionSuicide et #RaviveTaFlamme », ajoute la porte-parole.

D’ailleurs, le CPS Côte-Nord s’est associé à l’entreprise baie-comoise Mèche du Nord afin de faire le tirage de 20 chandelles à l’occasion de la 20e Journée mondiale. Le concours se déroulera du 5 au 10 septembre sur sa page Facebook.

Un mouvement solidaire

En collaboration avec une vingtaine de commerçants de la région, le CPS diffusera un message de soutien à la population. En effet, un autocollant diffusant le 1-866-APPELLE sera apposé sur les achats ou commandes à emporter des partenaires.

Notons que quatre des six MRC de la Côte-Nord seront couvertes par cette activité grâce aux partenariats établis. Il s’agit de celles de la Haute-Côte-Nord, de la Manicouagan, de Sept-Rivières et de la Minganie.