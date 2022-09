La haute saison des croisières s’amorce en force lundi

Le Nieuw Statendam, le plus gros navire à avoir été accueilli par Croisières Baie-Comeau, et le Pearl Mist sont attendus lundi pour lancer la haute saison des croisières. Photo Holland America

La haute saison des croisières internationales dans la Manicouagan démarrera sur des chapeaux de roues, le lundi 5 septembre, avec les escales de deux navires, dont le Nieuw Statedam, le plus gros de l’histoire de Croisières Baie-Comeau. Et bonne nouvelle, il sera de retour le vendredi suivant avec autour de 2 100 nouveaux passagers à bord.

Le Pearl Mist mouillera dans le port de Baie-Comeau en début de semaine. Ce navire, un habitué chez nous avec ses quelque 200 croisiéristes, reviendra à deux reprises d’ici la fin octobre.

Croisières Baie-Comeau aura accueilli 11 navires entre le 5 septembre et le 21 octobre. À ce nombre, il faut ajouter les trois reçus en mai et juin pour un total de 14, a fait remarquer le président-directeur général de Croisières Baie-Comeau, Mathieu Pineault.

Des hordes de touristes déferleront dans la Manicouagan le jour de la fête du Travail, pour profiter de ses attraits et ainsi contribuer à l’économie. « Ce que je vois et d’après les discussions que j’ai avec nos partenaires, c’est que ça consolide nos attraits. Ça ajoute un petit boost pendant deux mois », indique M. Pineault, tout en rappelant que les croisiéristes débarquent dans une période au ralenti pour l’industrie touristique.

Du nouveau

Le Parc nature de Pointe-aux-Outardes et le Village forestier d’antan de Franquelin seront une fois de plus pris d’assaut par certains. Il y aura aussi la visite du barrage Manic-2 et un tour guidé de la ville en autobus qui suscitera de l’intérêt.

D’autres personnes se dirigeront vers la Ferme Manicouagan à Pointe-Lebel, principalement pour en apprendre plus sur la camerise, une nouvelle attraction à l’offre de Croisières Baie-Comeau à la suite de la fermeture du Jardin des glaciers.

D’ailleurs, la microbrasserie St-Pancrace et la distillerie Vent du Nord, qui utilisent le petit fruit rouge dans leurs produits, seront sur place pour échanger avec les visiteurs. À leur retour vers leur navire, les gens visiteront les usines des deux PME à Baie-Comeau. Cette association se poursuivra pendant toute la saison des croisières.

Il y a aussi Attitude nordique qui s’ajoute aux possibilités d’excursions proposées aux croisiéristes, entre autres grâce à une sortie en kayak de mer.

Du côté de Place La Salle, un secteur toujours très prisé par les passagers des navires de croisières, certains commerces devront garder leurs portes fermées en raison du jour férié, mais ils pourront se reprendre le vendredi suivant et pour le reste de la saison.