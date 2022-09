Le Nieuw Statedem de retour à Baie-Comeau vendredi

Après un passage remarqué le lundi 5 septembre, jour de la fête du Travail, le Nieuw Statedam accostera une fois de plus à Baie-Comeau vendredi avec plus de 2 400 nouveaux passagers à bord, selon le président-directeur général de Croisières Baie-Comeau, Mathieu Pineault.

En plus de partir à la découverte de la Manicouagan grâce à diverses excursions possibles, les croisiéristes seront nombreux à déambuler sur place La Salle et dans le quartier patrimonial de Sainte-Amélie, particulièrement entre 9 h et 14.

Lundi, ce sont 1 800 passagers du navire de la compagnie Holland America qui ont passé la journée à Baie-Comeau. Au moins 50 % d’entre eux provenaient des États-Unis. Le Pearl Mist et ses 200 passagers ont également été accueillis le même lundi.