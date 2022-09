Pointe-Lebel tient compte des recommandations de la Commission municipale

La municipalité de Pointe-Lebel poursuit le travail pour répondre aux 13 recommandations émises par l’observatrice de la Commission municipale du Québec (CMQ) et à ce jour, la majorité d’entre elles sont réalisées ou en voie de l’être, selon son directeur général, Xavier-Émile Kauffmann.



Rappelons que Sylvie Piérard, juge administrative à la CMQ, a reçu au début avril un mandat d’observation concernant l’état de situation prévalant à la municipalité. Son rapport a été déposé le 28 juin au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation avant d’être transmis publiquement lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal le 22 août.

Ces recommandations vont de la simple mise à jour des procès-verbaux des séances à la structure organisationnelle de la municipalité en passant par la mise à jour des archives et l’implantation d’une planification stratégique, entre autres choses.

Comme l’a expliqué M. Kauffmann, à son arrivée en poste par intérim au début de mai, il a posé des geste pour améliorer le fonctionnement de la municipalité, aux prises avec diverses problématiques d’ordre administratif depuis 2021, surtout depuis la fin de 2021 et le début de 2022, a-t-il précisé. « C’est comme s’il y avait un bateau, mais sans capitaine. »

Politique de communication

Si la municipalité n’a pas attendu la présentation du rapport de Me Périard pour agir, il reste cependant encore des étapes à franchir. Cela vaut notamment pour la mise en place d’une politique de communication. « On n’en a pas. Avant, tout le monde disait tout et n’importe quoi », a noté le directeur général, en soulignant l’importance de se doter d’un porte-parole.

La diffusion des séances du conseil pour « favoriser le maintien de l’ordre et le décorum », a écrit l’observatrice dans son rapport, reste aussi à concrétiser. M. Kauffmann assure que cela viendra lorsque le site Internet de la municipalité aura été mis à jour et le personnel formé à cette fin, ces deux éléments faisant partie de l’une des 13 recommandations.

Même si tout n’est pas parfait, le directeur général en titre, dont le poste a été confirmé en août, se réjouit des pas franchis en l’espace de quelques mois pour une municipalité qui était proche d’une mise en tutelle. « L’équipe administrative s’est retroussée les manches et a renversé la vapeur. Je veux saluer l’effort de tous, y compris les citoyens. »