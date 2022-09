Jeff Dufour Tremblay dévoile sa vision économique

Le candidat du Parti québécois, Jeff Dufour Tremblay, annonce sa stratégie économique en trois points, soit d’augmenter le pouvoir de la région, de faire croître les entreprises agricoles et de combler la pénurie de main-d’œuvre. Il envisage une économie à l’image de la Côte-Nord, grande et robuste.

En point de presse mardi, M. Dufour Tremblay a annoncé que le Parti québécois souhaite recréer la Conférence régionale des élus (CRÉ), en version 2.0 pour y inclure, cette fois-ci les sociétés civiles.

« Nous proposons de créer un nouvel organe qui serait similaire aux CRÉ, mais on inclurait la société civile. On pourrait avoir des organisations de la société civile qui viendraient donner leur opinion autour de la table et qui feraient partie de la décision. Donc on parlerait d’une seule voix », expose-t-il.

Le programme du PQ en matière de pénurie de travailleurs passe par une fiscalité adaptée aux autochtones voulant travailler hors réserve, des mesures d’intégration à long terme pour les immigrants, ainsi qu’un allègement fiscal pour les retraités.

« Les autochtones font partie de la solution à la pénurie de main-d’œuvre. Les immigrants aussi. Le Parti québécois propose pas moins d’un immigrant sur deux (s’installe) en région. Nous proposons également de ramener 130 000 nouvelles personnes retraitées sur le marché du travail avec un allègement fiscal », soutient M. Dufour Tremblay.

Le candidat péquiste entend accompagner les agriculteurs pour la transmission des fermes vers une relève afin de maintenir une production locale. De plus, il croit qu’un abattoir dans le nord-est du Québec permettrait la transformation régionale des produits du bœuf, réduisant ainsi les impacts environnementaux tout en favorisant les producteurs de l’est de la province.