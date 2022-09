L’orchestre symphonique de la Côte-Nord sortira des sentiers battus avec Gloria

Lancé sur sa 11e année, l’orchestre symphonique de la Côte-Nord (OSCN) combinera ses musiciens, des solistes ainsi que son chœur de chants sur la scène du Centre des arts de Baie-Comeau afin d’offrir un concert hors de l’ordinaire, qui inclura le pétillant Gloria de Vivaldi.

La structure de base d’un concert symphonique se compose d’une ouverture, d’un concerto, d’une pause et d’une symphonie. Mais pour ce concert qui sera présenté le 15 octobre, le chef d’orchestre de l’OSCN, Benoit Gauthier, promet une approche totalement différente.

« Pour ce concert-là, qui se nomme Gloria, on va sortir des sentiers battus. Ce que je voulais explorer, c’est l’écriture d’orchestre pour les cordes, à travers les années. Alors, on a des œuvres de l’époque baroque, moment où l’écriture pour les cordes était à son apogée, et l’influence que ça a eue jusqu’à aujourd’hui. »

Le chœur de l’OSCN en pleine pratique du concert Gloria, qui sera présenté le 15 octobre au Centre des arts de Baie-Comeau.

« Le point central sera le Gloria de Vivaldi, avec de petites œuvres qui graviteront autour, telles Entr’acte de Caroline Shaw, l’Adagio de Barber, le Concerto pour hautbois de Vaughan Williams et deux airs, l’un pour soprano et l’autre pour alto, de Bach. Nous sommes vraiment dans un mélange d’œuvres, de toutes les époques, mais vraiment orientées autour de l’écriture pour les cordes », précise M. Gauthier.

Sur l’importance de la présence d’un orchestre symphonique dans une région comme la Côte-Nord, M. Gauthier est très clair, et affirme que cela dépasse les limites d’un simple concert.

« Je vais plus loin, ce n’est pas l’importance d’avoir un orchestre, mais l’importance de la musique classique. Parce que l’OSCN ne fait pas que des projets en orchestre. Par exemple, nous irons bientôt passer deux semaines à Blanc-Sablon avec les jeunes pour une résidence de création musicale. Un orchestre professionnel peut éveiller les jeunes à la musique. »

L’avenir de l’OSCN est prometteur et les projets ne manquent pas. Luc Bonneau, président du conseil d’administration, témoigne d’ailleurs de l’enthousiasme qui anime la formation.

« Le conseil se penche sur plein de projets, nous avons déjà deux ans d’avance pour l’orchestre et on sait où l’on s’en va. L’orchestre a de plus en plus de rayonnement, premièrement par Benoit. Nous amorçons une tournée sur la Côte-Nord, il y aura une résidence d’écriture, on n’aurait pas imaginé ça il y a 10 ans. Et maintenant nous sommes appuyés par le Conseil des arts et des lettres. Tout ça nous donne de la crédibilité et ça remplit le mandat d’un orchestre en région », conclut M. Bonneau.