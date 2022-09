Portneuf-sur-Mer : Erika Soucy fière de tourner la série Les Perles dans son village natal

Les comédiennes Bianca Gervais et Cassandra Latreille entourent l’autrice de la série Les Perles, Erika Soucy, émue de tourner des images dans le village qui l’a vue grandir.

Du plus loin qu’elle se souvienne, Erika Soucy voulait être artiste. Durant sa jeunesse à Portneuf-sur-Mer, elle se permettait d’aspirer à un avenir dans ce milieu si peu accessible. Ce dont elle ne se permettait pas de rêver, c’était d’être artiste en son pays, de revenir dans son patelin pour tourner une série de son cru.



Pourtant, ce rêve inavoué vient de se concrétiser. À la fin août, la jeune autrice, dont le talent est reconnu par ses pairs, a gagné son pari d’emmener une équipe de tournage à Portneuf-sur-Mer pour trois jours de mise en scène en marge de l’émission Les Perles.

Le cœur rempli de fierté, les émotions dans le tapis, il s’agit de l’expérience d’une vie pour Erika.

« Notre base est établie dans le gymnase où j’ai joué tout mon primaire, et dans celui-là même où je me suis mariée. C’est émouvant », témoigne-t-elle, n’hésitant pas à partager sa vulnérabilité à ses comparses actrices.

L’écriture télévisuelle ne faisait pas partie des objectifs à atteindre de la Portneuvoise. Elle a été initiée par son ami Fabien Cloutier avec lequel elle a collaboré aux textes de la série Léo.

Maintenant, appréciant son travail, les producteurs d’Encore Télévision l’ont approchée pour l’écriture d’un projet solo, avec carte blanche ou presque.

« Je n’avais pas d’idée en tête au départ, mais je savais que je voulais venir tourner par chez nous. Je les avais avisés que c’était mon projet », souligne Erika Soucy.

Du 31 août au 2 septembre, Portneuf-sur-Mer est donc devenue un plateau de tournage. Des plans de caméra ont également été filmés à Longue-Rive et Forestville.

« Ça représentera le village où demeure le personnage principal de la série qui s’appelle Nordest », divulgue l’autrice. Le tournage a d’ailleurs pris fin sur les lieux nord-côtiers.

Les magnifiques paysages de la Haute-Côte-Nord seront à l’honneur dans la série écrite par Erika Soucy. Photo : Courtoisie

Sujets actuels

La série Les Perles abordera des sujets actuels, et touchera à la « dramédie ». « On est vraiment plus dans le drame, mais il y a aussi de bons gags », affirme Erika.

L’histoire met en vedette Stéphanie, interprétée par Bianca Gervais, qui est une mère monoparentale de deux filles et qui doit jongler avec la réalité des petits villages.

On peut donc s’attendre à des thèmes touchant à la maternité, la charge mentale, l’amour de la famille, la pression des mères à être parfaites, le droit à l’erreur, « qui sont des sujets qui pourront rejoindre plusieurs personnes, que ce soit les hommes ou les femmes », selon l’écrivaine.

« On peut facilement juger Stéphanie, en se disant qu’elle prend les mauvaises décisions. Mais, au fil des émissions, on finit par l’aimer et se dire qu’on aurait peut-être fait pareil comme elle finalement », poursuit-elle, en dévoilant une primeur aux Nord-Côtiers, soit qu’on traitera aussi de la maternité précoce.

Même si la série mettra en valeur les petits villages de la Haute-Côte-Nord par la beauté et l’immensité des paysages, l’autrice n’hésite pas non plus à en exposer les imperfections.

« Le potinage de village, tout le monde sait que ça existe. Stéphanie en sera victime quand elle reviendra de son voyage dans le sud avec son amant alors qu’elle avait dit qu’elle partait dans une retraite de yoga. Elle se sentira jugée et pointée du doigt », raconte Erika Soucy.

Son bébé

Les Perles, c’est comme le petit bébé de l’autrice de Portneuf-sur-Mer. Son niveau d’implication ne s’arrête pas à l’écriture.

« On fait souvent appel à moi puisque je connais la réalité qui est dépeinte dans la série. Je suis comme la référence », dit-elle.

Par exemple, les comédiens ont dû changer un peu leur accent afin de ressembler davantage à la façon de parler en Haute-Côte-Nord. « Je voulais que ça soit le plus représentatif possible », de faire savoir Erika, demandant toutefois aux Nord-Côtiers de faire preuve d’indulgence en termes de langage parlé et des scènes tournées à l’intérieur à Montréal.

La trentenaire figure aussi sur la liste de la distribution de la série avec Bianca Gervais, Cassandra Latreille Anouk Tanguay, Sharon Fontaine-Ishpatao, Bruno Marcil, Esther, Linda Malo, Isaac Brosseau, Claude Despins, Lucien Ratio et Camille Felton, notamment.

La création de 13 épisodes de 22 minutes sera portée à l’écran au printemps 2023 pour les abonnés du Club illico.

Erika planche déjà sur une deuxième saison, qui n’est toujours pas confirmée par les producteurs, mais « en développement ». Elle travaille également sur un album jeunesse qui verra le jour dans deux ans.

Les comédiens de la série Les Perles sont venus tourner des scènes durant trois jours en Haute-Côte-Nord. Photo : Courtoisie