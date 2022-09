Une rencontre pour organiser l’accueil d’une quinzaine d’Ukrainiens dans la Manicouagan

Trois citoyens de la Manicouagan organisent une rencontre publique pour les personnes intéressées à accueillir sous leur toit ou à aider d’une façon ou d’une autre la quinzaine de ressortissants ukrainiens, adultes et enfants, attendus d’ici la fin de l’année, dont certains dans moins d’un mois.



Ksenia Tsypina s’associe à Alain Jourdain, président du conseil de fabrique de la paroisse La-Nativité-de-Jésus et initiateur d’un projet de parrainage d’immigrants en 2018, et Jean-Émile Valois, qui a cette cause à cœur, pour inviter les gens à ce rendez-vous qui aura lieu le 21 septembre, à 19 h, à l’église Saint-Nom-de-Marie.

« Toute personne résidant dans la Manicouagan et qui se questionne sur ce qui se passe dans la région concernant les ressortissants ukrainiens et comment on peut agir pour nous sortir de notre sentiment d’impuissance individuelle et collective face aux nouvelles de guerre en Ukraine, avec notre capacité d’agir qui est différente d’une personne à l’autre, dans le respect de nos forces et de nos limites, pourra trouver des éléments de réponse importants, en assistant à cette rencontre », a souligné Mme Tsypina dans un message sur Facebook.

Selon la dame, il n’en reste pas moins que le besoin le plus urgent est de trouver des familles-hôtes pour héberger temporairement les nouveaux arrivants et leur offrir une présence rassurante pendant qu’ils effectueront leur recherche d’un logement et d’un emploi, entre autres choses.

Comme l’a fait remarquer aussi Jean-Émile Valois, la contribution à la cause peuvent prendre diverses formes, ne serait-ce que d’aller quérir à Tadoussac des Ukrainiens débarqués à l’aéroport de Québec et transportés jusqu’au traversier, donne-t-il en exemple.

Deux familles ukrainiennes sont déjà installées à Baie-Comeau depuis quelques mois.