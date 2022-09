La mairesse adjointe et conseillère municipale de Victoriaville, Caroline Pilon, en compagnie des représentants de la Ville de Baie-Comeau. Photo courtoisie

La Ville de Baie-Comeau a séduit le jury et les participants au Forum développement durable

Les 15 et 16 septembre, la Ville de Baie-Comeau participait, avec 24 autres municipalités du Québec, à la 7e édition du Forum développement durable qui se déroulait à Victoriaville.

« Les municipalités devaient trouver des solutions et proposer un projet qui réponde à un enjeu lié aux changements climatiques, tout en respectant les critères du développement durable », indique le communiqué de la ville hôtesse, Victoriaville.

Le projet présenté par la Ville de Baie-Comeau, nommé Baie Co-Mobilité, a retenu l’attention des municipalités présentes en remportant le prix coup de cœur des participants. Baie-Comeau a également mis la main sur le grand prix du jury.

Le projet de la Ville de Baie-Comeau proposait « un laboratoire de mobilité durable visant à sensibiliser les citoyens, à tester des options et à implémenter des solutions adaptées aux besoins de déplacement de la population ».

La Ville de Baie-Comeau se dit très fière de ces marques de reconnaissance et a profité du soutien d’experts lors de l’événement. « Nous sommes venus au Forum avec des enjeux en lien avec l’auto-solo et nous repartons avec un projet structurant », indique Lysandre Saint-Pierre, conseillère du quartier Saint-Amélie et présente au Forum.

Le maire de Victoriaville, Antoine Tardif, reconnaît que « le succès de cet événement nous montre l’intérêt des municipalités à passer à l’action et à sortir des sentier battus pour participer à un atelier alliant créativité collective et innovation ». Il confirme également que la prochaine édition du Forum aura lieu en 2024.

Les projets des différentes municipalités se retrouveront sur le site web du Forum, dans les prochaines semaines, à l’adresse suivante : www.forumdd.com.