L’économie de la région passe par le développement d’énergies vertes selon Yves Montigny

La Manicouagan et la Haute-Côte-Nord sont des secteurs de choix pour la production d’énergies renouvelables selon Yves Montigny, candidat de la CAQ dans René-Lévesque.

Selon le candidat caquiste, il faut transformer notre économie actuelle pour en faire une basée sur l’économie des énergies vertes. « Notre région, c’est la région de l’énergie. On veut que l’énergie produite sur la Côte-Nord serve à des projets énergivores ici, sur notre territoire ».

En Haute-Côte-Nord, c’est le potentiel éolien qui doit être regardé. D’ailleurs, des analyses de vent ont déjà été faites et un secteur à l’ouest de Forestville semble prometteur. « Ce genre de projet se ferait en collaboration, de nation à nation, avec les communautés autochtones d’Essipit et de Pessamit, et ce, dès le début des discussions sur le projet », indique M. Montigny.

« La région doit impérativement tirer profit de la transition énergétique. Ce type de projet majeur et porteur va créer de la richesse collective dans notre région. Avec l’hydrogène vert à Baie-Comeau et l’éolien en Haute-Côte-Nord, tout est possible », ajoute-t-il.

Pour le candidat de la CAQ, les actions prioritaires au niveau économique sont, le pont sur le Saguenay pour désenclaver la région, les infrastructures d’énergie dont la ligne biterne du parc Jean-Noël Tessier à Baie-Comeau, les projets d’investissement privé sur la biomasse forestière et l’hydrogène vert, le soutien financier au Centre d’innovation, d’industrialisation et d’inclusion en énergies alternatives et métallurgie verte de Baie-Comeau (Ci3EM).

Dans les priorités du candidat caquiste, il y a également le soutien au déploiement d’une desserte aérienne quotidienne, régulière et constante. M. Montigny espère également le développement des infrastructures industrialo-portuaires afin d’établir un corridor de commerce avec l’Europe. D’ailleurs, des discussions sont déjà amorcées en ce sens avec le port de Rotterdam.

Le caquiste est également d’avis qu’il ne faut pas penser nécessairement à la construction de nouveaux barrages hydroélectriques, mais plutôt d’utiliser les puissances additionnelles possibles des barrages existants. Ce point serait ce qui le distinguerait des autres candidats.

Interpellé sur les paroles d’Yves-François Blanchet au sujet de l’hydrogène vert qui, selon ce dernier, est une perte de temps et d’argent d’imposer un projet comme ça aux régions, Yves Montigny lui répond. « Yves-François Blanchet connaît très mal la région. Elle peut produire de l’hydrogène vert elle-même pour décarboner l’industrie lourde qui consomme une grande quantité de mazout ».