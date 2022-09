Carole Dion lance À la recherche d’Alex P.

Trois amis, un message trouvé dans une bouteille et les Îles-de-la-Madeleine en toile de fond, voilà les principaux éléments de l’intrigue du septième roman jeunesse signé Carole Dion.



À la recherche d’Alex P., c’est l’histoire de Thomas, Maude et Hugo qui découvrent une bouteille lancée à la mer sur une plage. L’appel au secours écrit sur un bout de papier à l’intérieur leur ouvrira la porte d’une merveilleuse aventure. Ils joueront aux détectives en herbe jusqu’aux Îles-de-la-Madeleine.

« J’ai créé trois amis, mais là, c’est Thomas qui est plus mis à l’honneur », souligne l’auteure qui a vécu 40 ans à Baie-Comeau avant de s’installer à Québec en 1999. Elle est à la retraite depuis quelques années après une carrière comme technologiste médicale.

Dans À la recherche d’Alex P., il y a des disparitions, des enquêtes, des voyages et bien des aventures au travers. Oui, elle écrit des histoires pour les jeunes, mais ça ne veut pas dire que les adultes n’y trouvent pas leur compte.

Carole Dion publie son roman à la maison d’édition En quête, une nouvelle division des éditions Héritage. Il fait partie de la collection GPS. « Ce sont des livres sur différents endroits dans le Québec. Ils veulent faire connaître le Québec à travers les romans jeunesse », explique l’auteure.

C’est d’ailleurs par le plus grand des hasards qu’elle a soumis un roman où une bonne partie de l’action se déroule aux Îles-de-la-Madeleine, ce qui cadre parfaitement avec la mission de la collection.

Magalie est partie

Dans ses six premiers livres, Carole Dion a raconté les péripéties de Magalie, l’héroïne de la série, et ses amis. Cependant, comme son éditeur, les Éditions L’Interligne, a décidé de ne plus publier de romans jeunesse, l’auteure a dû leur dire adieu.

« Il a fallu que je fasse le deuil de mes personnages », se désole-t-elle. Une maison d’édition ne reprend pas une série lancée par une autre.