La présidente de l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord, Micheline Anctil, invite les organisations de la région à être dynamiques et actives et à déposer des demandes d’aide financière dans une optique d’attraction et d’établissement durable.

C’est par voie de communiqué que les municipalités régionales de comté (MRC) de la région ont annoncé le lancement du fonds de soutien à l’attraction et à l’établissement durable sur la Côte-Nord.

L’entente sectorielle qui vise l’attraction et l’établissement durable en Côte-Nord et qui a été conclue entre le gouvernement du Québec et les six MRC de la Côte-Nord permet notamment de dédier un fonds pour lutter contre la baisse démographique de la région.

Ce fonds de 511 000 $ et d’une durée de quatre ans, a pour objectif de soutenir des initiatives pour favoriser l’attraction et l’établissement durable de la main-d’œuvre, des jeunes et des immigrants ainsi que de promouvoir une image positive, évoluée et ouverte de la Côte-Nord en mettant en valeur les divers attraits des territoires.

Il vise également à promouvoir, éduquer et sensibiliser la population de la Côte-Nord aux réalités des différentes MRC, afin d’augmenter le sentiment d’appartenance et la fierté d’en faire partie.