Le vote par anticipation aura lieu les 25 et 26 septembre en vue de l’élection provinciale du 3 octobre. Photo Élections Québec

Le vote par anticipation se tiendra les 25 et 26 septembre

En vue de l’élection provinciale prévue le 3 octobre, les dates du vote par anticipation seront les 25 et le 26 septembre de 9 h 30 à 20 h.

À Baie-Comeau, dans le secteur Mingan, les gens pourront aller voter au pavillon Saint-Sacrement et pour le secteur Marquette, au pavillon Mance. Les électeurs de Franquelin et Godbout devront se déplacer jusqu’à Baie-Trinité pour le vote par anticipation. Les électeurs de la péninsule pourront voter par anticipation à la Salle socioculturelle de la Chute à Chute-aux-Outardes.

Élections Québec mentionne qu’il faut être inscrit sur la liste électorale pour pouvoir voter. Il est possible de vérifier son inscription en ligne sur le site web d’Élections Québec ou avec l’avis d’inscription reçu par la poste.

Dans le cas où votre nom n’apparaît pas sur la liste électorale, vous aurez jusqu’au 29 septembre, 14 h, pour vous inscrire pour pouvoir voter le 3 octobre, soit en ligne, par la poste ou télécopieur ou en personne, au bureau du directeur du scrutin.

Il sera également possible d’aller voter directement au bureau du directeur du scrutin, situé dans le centre commercial Laflèche, le 23 septembre de 9 h 30 à 20 h, le 24 septembre de 9 h 30 à 16 h, les 27 et 28 septembre de 9 h 30 à 20 h et le 29 septembre de 9 h 30 à 14 h.

Les étudiants de 18 ans et plus pourront voter au cégep de Baie-Comeau même si leur adresse de domicile est à l’extérieur de la circonscription. Il sera possible de voter pour un candidat de leur circonscription selon leur adresse permanente.