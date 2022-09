Monique Migneault, 87 ans, laisse sa marque à Chute-aux-Outardes

Une salle a été nommée du nom de Monique Migneault. On aperçoit celle-ci (deuxième à partir de la droite) en compagnie notamment de Mgr Jean-Pierre Blais et de l’abbé Jimmy Delalin, de la paroisse Saint-Augustin de Chute-aux-Outardes. Photos courtoisie

Monique Migneault, 87 ans, a consacré une bonne partie de sa vie à ses concitoyens de Chute-aux-Outardes. Sa contribution a été telle que sa municipalité et le diocèse de Baie-Comeau ont choisi de l’honorer comme il se doit les 10 et 11 septembre.



L’octogénaire a d’abord été faite citoyenne honoraire par la municipalité et la paroisse Saint-Augustin lors d’une cérémonie qui a regroupé près de 120 personnes.

Le lendemain, lors de la célébration dominicale à l’église, Mgr Jean-Pierre Blais, évêque du diocèse, a remis à la dame une reconnaissance diocésaine pour son apport à sa paroisse.

Mais il y a plus encore. Une salle située au sous-sol de l’église porte désormais le nom de Salle de pastorale Monique Migneault.

« C’est une icône de serviabilité et d’attention à la population qui a donné toute sa vie au village. On met en valeur une femme exceptionnelle de bonté et de générosité », n’a pas manqué de souligner le curé de la paroisse, Jimmy Delalin.

Mal à l’aise devant tant d’attentions, Mme Migneault a accueilli ces honneurs avec humilité. « J’aime pas mal mieux donner que recevoir », a laissé tomber celle qui a eu de la difficulté à trouver le sommeil dans les jours précédant la fin de semaine de célébrations. « Je suis habituée d’organiser des choses pour les autres et non que les autres organisent des choses pour moi. »

Un survol

Parmi les nombreux faits d’armes de la dame, il faut rappeler qu’à une certaine époque, elle a été responsable de l’enseignement religieux pour des élèves du secondaire à l’école Sainte-Marie de Ragueneau.

Elle a aussi contribué à la création de la Table de concertation jeunesse de Chute-aux-Outardes en 1984.

Aussi, 2003 à 2007, la dame a baptisé 98 bébés, après avoir reçu un mandat de l’évêque en raison de l’absence de curé dans sa paroisse. Cette période l’a marquée. « C’est un cadeau du Seigneur que je n’oublie jamais. On se sent bien petite quand ça arrive. »

À la paroisse, elle s’occupe notamment de la préparation des baptêmes, des funérailles et des mariages. « Je suis une personne très active. J’ai comme un don de voir des besoins et d’essayer d’y répondre », a-t-elle dit.

« Je ne me vois pas me tourner les pouces dans la maison », a-t-elle conclu.