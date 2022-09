Centraide lance une campagne ambitieuse de 1 M$

Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan compte aller chercher 1 M$ dans le milieu, rien de moins, dans le cadre de sa campagne de financement 2022-2023. Pour y parvenir, l’organisme fait confiance à un quatuor de présidents d’honneur composé de Marie-Ève Boulianne, Jean-François Gauthier, Jean-Sébastien Sicard et Olivier Donais.

En fin d’après-midi jeudi, l’organisme qui aide les gens qui aident les gens a lancé sa 28e campagne de financement dans une ambiance festive aux couleurs des super héros. Une campagne ambitieuse lorsqu’on sait que la dernière a permis d’amasser 839 576 $, ce qui était déjà un montant record. L’objectif était alors de 750 000 $.

Les quatre entrepreneurs qui ont répondu à l’appel de Josée Mailloux, directrice générale de Centraide, se lancent dans l’aventure remplis d’espoir d’atteindre leur objectif. « C’est ambitieux, mais c’est réalisable », a assuré Jean-François Gauthier, gérant associé chez Sport Expert à Baie-Comeau, rappelant que l’objectif correspond aux demandes adressées à Centraide cette année.

« Même si c’était une campagne record, il y a quand même eu un trou entre les demandes des organismes et le montant récolté », a précisé M. Gauthier.

Propriétaire du Complexe Maxi-Forme, Olivier Donais renchérit : « C’est une force de pouvoir se séparer la tâche à quatre. À quatre, on a quand même plusieurs années dans l’entreprise et on a créé beaucoup de contacts. On a un bon réseau qu’on veut utiliser. »

Ce dernier n’a pas hésité une seconde à dire oui quand il a reçu l’appel, car il voit son engagement pour la cause comme une façon de redonner à une région qui lui a beaucoup donné. « Je ne suis pas d’ici. Je ne suis pas quelqu’un de la Côte-Nord. La Côte-Nord m’a donné beaucoup depuis que je suis arrivé ici et de toutes les manières. C’est une manière pour moi de redonner. »

Pour sa part Jean-Sébastien Sicard, chef et copropriétaire du restaurant Chez Mathilde à Tadoussac, avoue avoir découvert Centraide récemment, mais s’est dit bien heureux de pouvoir contribuer à amasser des fonds. « Toute la cause est comme super bonne, je vais apprendre là-dedans », a-t-il indiqué.

« C’est un organisme qui contribue à tellement de bonheur, tellement de bien-être. C’est des besoins de base qui sont essentiels à l’équilibre. J’ai vraiment eu un gros gros coup de cœur lors de la visite des organismes. Ça frappe assez solide », a confié, pour sa part, Marie-Ève Boulianne, propriétaire de Jouvent.

Au cours des cinq prochains mois, les coprésidents d’honneur veulent tout faire pour aller chercher une nouvelle clientèle de donateurs, en l’occurrence la jeune génération. Côté activités, ils espèrent poursuivre ce qui existe déjà et, qui sait, réanimer peut-être des activités de financement annulées au cours des deux dernières années en raison de la pandémie.