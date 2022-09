Québec solidaire traduit ses engagements en innu-aimun

Dans un communiqué, la candidate de Québec solidaire (QS), Audrey Givern-Héroux, dit se réjouir de la traduction en innu-aimun des principaux engagements de sa formation politique, maintenant disponibles sur leur plateforme en ligne.

Pour madame Givern-Héroux, la représentation linguistique de l’innu-aimun est importante et elle y voit un engagement de son parti envers les peuples autochtones.

« Je suis fière de cette initiative de la part de Québec solidaire. Pour avoir une véritable communication entre autochtones et allochtones afin de construire le Québec ensemble, on doit poser des bases solides. Pour moi, cela passe inévitablement par la langue », explique-t-elle.

La candidate dévoile s’être initiée à l’innu-aimun par l’entremise d’un cours universitaire qu’elle a suivi au printemps 2021.

« Pour l’instant, j’ai seulement eu l’occasion d’effectuer le cours de niveau un. Je m’engage toutefois à continuer de perfectionner mes connaissances de la langue et à me rendre au quatrième et dernier niveau. Je pense qu’établir un lien avec les communautés autochtones de la région doit passer par cette démarche que je tente de faire dans l’humilité et l’ouverture »,

En matière linguistique, QS s’engage à protéger et à faire la promotion active des langues des Premières Nations et des Inuits.