La campagne des Biscuits sourire connaît un succès fou

La campagne des Biscuits sourire des restaurants Tim Hortons de Baie-Comeau bat son plein et si la tendance se maintient, ce sont 60 000 biscuits qui auront trouvé preneurs d’ici la fin de la journée de lundi.

Depuis le 19 septembre et jusqu’au 26, les citoyens sont invités à acheter des biscuits pour une bonne cause, La Vallée des Roseaux. Ils se vendent 1 $ l’unité et 100 % de la somme va à l’organisme.

En début de journée vendredi, plus de 35 000 $ avaient été amassés. « C’est magique », a souligné, tout heureux, Pascal Simard, copropriétaire des restaurants de Baie-Comeau et de Forestville. Il encourage la population à continuer sur sa lancée.

Il faut dire que le défi de vente que se sont lancés Maxime Lajoie, de Mécome, et David Lebrun, de Toromont cat (Caterpillar) contribue grandement à augmenter la cagnotte.

L’an passé, 30 651 $ ont été récoltés à Baie-Comeau pendant la campagne des Biscuits sourire, une initiative de Tim Hortons qui se tient partout au Canada. Au fil des ans, le montant a explosé. Pascal Simard note qu’il y a à peine six ou sept ans, l’événement-bénéfice rapportait autour de 7 000 $.

Ce dernier remercie tous les gens qui soutiennent la cause, que ce soit par leur bénévolat ou l’achat de biscuits.