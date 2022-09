La Régie des matières résiduelles poursuit la phase 2 de son projet Demain Manicouagan

La RGMRM veut améliorer la performance des industries, commerces et institutions de son territoire quant à la gestion de leurs matières résiduelles. Photo archives

La phase 2 du projet Demain Manicouagan de la Régie de gestion des matières résiduelles Manicouagan (RGMRM) prévoit analyser la performance des industries, commerces et institutions (ICI) en matière de gestion des matières résiduelles.

À cette fin, un agent de sensibilisation spécialement embauché par la RGMRM pour ce projet a visité près de 200 entreprises de la région, jusqu’à maintenant, afin de dresser un portrait des ICI en vue d’améliorer leur gestion des matières résiduelles et de les accompagner avec différents outils afin de leur faciliter la tâche.

« Chaque année, ils (les ICI) contribuent à environ 37 % du total des matières enfouies », indique le communiqué de la RGMRM. De ce volume provenant des ICI, plus de 30 % des matières auraient pu être recyclées plutôt qu’enfouies.

Les lieux publics des municipalités et des milieux scolaires auront accès à des « stations de tri à trois voies (matières recyclables, matières organiques et résidus ultimes/ordures) pour permettre aux citoyens la disposition adéquate de leurs matières », explique la RGMRM.

Une campagne de sensibilisation est également prévue afin que les ICI puissent améliorer leur performance dans la gestion de leurs matières résiduelles.

Ce projet, entamé en début d’année, a été rendu possible grâce à la contribution financière du gouvernement du Québec, d’Innovation et développement Manicouagan avec sa politique de soutien aux projets structurants et la Ville de Baie-Comeau.

La phase 1 de ce projet avait permis de mettre en lumière le bannissement des produits plastiques à usage unique dans les bâtiments.