L’association de soccer mineur a tenu son gala méritas

Quelques-uns des nombreux gagnants, Vincent Dubé, meilleur espoir, Anthony Mior, joueur par excellence, Nicolas Bossé, meilleur gardien de buts toutes catégories et Léa Blanchard, joueuse par excellence.

L’association de soccer mineur de Baie-Comeau a clôturé sa saison estivale 2022 avec la tenue de son gala méritas le 18 septembre. Plus de 200 personnes se sont rendues au Centre des arts de Baie-Comeau afin d’assister à cet évènement annuel.

Au total, 75 joueurs étaient en nomination dans 10 catégories d’âges, soit de U-7 à U-16. Des trophées étaient remis dans chacune d’elle afin de souligner les méritants pour le meilleur esprit sportif, le joueur s’étant le plus amélioré et pour le meilleur joueur de la catégorie.

Des méritas ont également été attribués pour des distinctions particulières. En effet, Nicolas Bossé a remporté le trophée du meilleur gardien de buts toutes catégories ainsi que celui du meilleur entraîneur ayant plus d’un an d’expérience, Jérémy Davidson a reçu celui du meilleur arbitre, tandis que le trophée du meilleur entraîneur recru est allé à Julianna Blanchard.

Les récompenses pour les meilleurs espoirs sont allées à Emma D’Astous et Vincent Dubé. Les trophées des joueurs masculin et féminin par excellence ont été remportés par Anthony Mior et Léa Blanchard.

Enfin, les organisateurs ont tenu à souligner le travail accompli au cours de la saison par deux membres de leur conseil d’administration, soit Judith Gagné et Mathieu Pineault.