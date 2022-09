Le pont à Tadoussac s’invite au dernier débat des chefs  

Il a été question du pont à Tadoussac et des nombreuses études entourant le projet, lors du dernier débat des chefs diffusés à Radio-Canada, jeudi soir.

En plein échange avec le premier ministre sortant sur la question du troisième lien entre Québec et Lévis, le chef du Parti québécois a fait un parallèle avec le projet de pont sur la rivière Saguenay.

Une fois de plus, François Legault a été questionné par ses adversaires sur les études concernant le troisième lien qu’il refuse de rendre publiques.

Extrait de l’échange entre François Legault et Paul St-Pierre Plamondon au débat des chefs, jeudi soir à Radio-Canada.

Dans ce contexte, le chef du PQ, Paul St-Pierre Plamondon, a affirmé que le projet de pont sur la rivière Saguenay avait fait l’objet de « 14 études depuis 1973 » et que le premier ministre sortant en demandait une autre.

M. Plamondon a accusé François Legault de faire, en revanche, fi du manque d’études pour le tunnel entre Québec et Lévis, pour lequel il serait prêt à aller de l’avant coûte que coûte.

François Legault a répliqué que l’étude pour le pont était « négative ».

Pour Jeff Dufour Tremblay, candidat du PQ dans René-Lévesque, cette affirmation représente un aveu.

« En avouant à notre chef Paul St-Pierre Plamondon que l’étude sur le pont était effectivement négative, François Legault a admis que pour la CAQ, c’est NON! », a-t-il déclaré par le biais d’un communiqué, au lendemain du débat.

La candidate du Parti québécois dans Duplessis a aussi profité de l’occasion pour réaffirmer que son parti voulait aller de l’avant avec le projet de pont.

« Au Parti québécois, nous avons mis dans notre cadre financier les sommes nécessaires à la réalisation du pont sur la rivière Saguenay. On ne niaise pas autour du pont. Nous venons de constater un refus de la part de la CAQ. Si Legault dit NON au pont à Tadoussac, la Côte-Nord dira non à la CAQ » a ajouté Marilou Vanier.