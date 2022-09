À toute vapeur, un deuxième roman pour Mathieu Bonneau

Mathieu Bonneau lance son deuxième roman à vie et il le fait à peine 11 mois après la sortie de son premier. Tout un tour de force pour l’auteur originaire de Baie-Comeau et domicilié à Québec.

Avec À toute vapeur, son dernier-né, l’écrivain propose une romance lesbienne plutôt que gaie, comme son premier ouvrage.

Mon livre comporte majoritairement des femmes. J’ai imaginé un village de femmes amazones et j’ai transformé ça vers des mécaniciennes de train », explique au bout du fil l’homme qui célébrera ses 37 ans en octobre.

À toute vapeur, c’est l’histoire d’un village de mécaniciennes dont la quiétude est complètement chamboulée par l’explosion d’un train en transit entre deux grandes villes, explosion qui fera des centaines de morts parmi des réfugiés. Bien sûr, des passagers survivront. Des rebelles apparaîtront aussi dans le portrait. « L’histoire part de là », raconte Mathieu Bonneau.

Édité par Homoromance, le roman de 243 pages est disponible sur Amazon depuis la mi-août en format papier. « C’est tout chaud, il sort du four », illustre l’auteur, qui précise que le format numérique sortira le 28 octobre.

Romancier prolifique

Romancier prolifique, l’ancien Baie-Comois affirme avoir neuf romans écrits depuis 2018, en incluant ceux qui sont en cours de corrections. Il vient de soumettre un troisième ouvrage à Homoromance. Cette fois-ci, c’est une romance de Noël gaie. « Ce serait malade trois romans dans la même année (ou presque) », indique-t-il.

Mathieu Bonneau ne se cantonne cependant pas qu’à un style d’écriture. Il a aussi une trilogie fantastique passablement avancée sur sa table de travail. « Je ne pense pas écrire des romans homosexuels toute ma vie. Je pense que la niche gaie est plus petite que la niche fantastique. »

L’écrivain collabore aussi à des collectifs d’auteurs. D’ailleurs, en novembre, on retrouvera un texte sous sa plume dans Le recueil maudit II au profit de l’organisme SOS violence conjugale. Il fera partie de la cinquantaine d’auteurs, donc Patrick Sénécal et Patrice Godin parmi les plus connus.