Élection : Dave Savard tentera sa chance dans le quartier Trudel à Baie-Comeau

Si la persévérance avait un nom, il pourrait très bien être celui de Dave Savard. Malgré des défaites en 2016 et 2021, son ambition politique sur la scène municipale à Baie-Comeau est toujours aussi grande, d’où sa décision de déposer sa candidature pour l’élection partielle de février prochain dans le quartier Trudel.

« Malgré que j’ai plusieurs défaites, je suis quand même quelqu’un qui reste intéressé à la politique », assure M. Savard, enseignant de philosophie au cégep de Baie-Comeau.

Comme la démission récente de Serge Deschênes rend nécessaire la tenue d’un scrutin dans le secteur Trudel, il n’en fallait pas plus pour que M. Savard tente pour une troisième fois d’être élu au poste de conseiller afin de travailler au mieux-être des citoyens du secteur, mais aussi pour toute la population.

Le fait que l’aspirant candidat réside dans le quartier Sainte-Amélie, où il a essuyé un revers à la dernière élection générale, n’est pas problématique, selon lui. « Au bout du compte, avoir quelqu’un qui veut réellement représenter les gens et bien les servir, c’est ça l’important », croit celui qui se dit prêt à se retrousser les manches.

Il continue d’aspirer à faire partie des décisions au conseil municipal parce qu’il considère que c’est la meilleure façon de poser des questions et d’avoir des réponses. Il fait notamment référence à la qualité des services et à leur coût.

M. Savard l’avoue, sa défaite de novembre 2021 face à Lysandre St-Pierre dans son quartier a été un dur coup. « On avait deux bonnes personnes, mais il y avait juste une place. Ça ne m’enlève pas mes qualités personnelles et professionnelles », laisse-t-il tomber.

En mai 2016, Dave Savard avait fait campagne dans le quartier La Chasse lors d’une élection partielle remportée par Yves Montigny, qui deviendra maire un an et demi plus tard.

On se souviendra que le Baie-Comois avait aussi mordu la poussière comme candidat à l’investiture du Parti libéral fédéral dans la circonscription de Manicouagan en 2015 et, quelques mois plus tard, comme représentant de la Coalition avenir Québec dans René-Lévesque lors de l’élection partielle de 2015.

De retour comme candidat du Parti libéral à l’élection fédérale de 2019, M. Savard avait été défait.