Le spectacle Retour dans le temps sera présenté dimanche

Les personnages historiques de la pièce Retour dans le temps, campés par Éric Dufour, Catherine Tremblay-Alix et Fabrice Labrie, se raconteront ce dimanche 27 novembre, en compagnie de l’animateur et auteur Sébastien Langlois (deuxième à partir de la gauche).

Le spectacle Retour dans le temps est… de retour à Baie-Comeau avec deux représentations ce dimanche 27 novembre.

Fruit d’une collaboration entre la Corporation de l’église Sainte-Amélie, l’église Saint-Andrew et Saint-Georges et Espace K Théâtre, Retour dans le temps se présente sous la forme d’un balado redonnant vie à des pans majeurs de l’histoire de Baie-Comeau et de la Manicouagan.

Grâce aux comédiens Éric Dufour, Fabrice Labrie et Catherine Tremblay-Alix, ainsi qu’à l’animateur et auteur Sébastien Langlois, six personnages historiques défilent pour se raconter et, par le fait même, évoquer le passé. On peut penser au colonel Robert Rutherford McCormick, fondateur de la ville de Baie-Comeau, ou à Alice Lane, une grande dame du milieu culturel.

« Le texte puise dans les souvenirs de ces personnages et s’amuse à les confronter au XXIe siècle. La mise en scène de Josée Girard joue avec le contraste du sérieux et de l’humour, utilise les lieux pour dynamiser l’action et créer des situations cocasses », indique-t-on dans un communiqué.

La première partie de Retour dans le temps se déroule à l’église Saint-Andrew et la deuxième, à l’église Sainte-Amélie. Les représentations sont prévues à 14 h et à 19 h.

Comme les places sont limitées à 30 par représentation, les personnes intéressées peuvent réserver leur place auprès de Christelle Renoux, coordonnatrice en muséologie et tourisme culturel, par courriel à crenoux@tourismebaiecomeau.com ou encore par téléphone au 418 296-8598.

En septembre, la nouvelle version du spectacle écrit par Sébastien Langlois en 2012 avait été offerte à quatre reprises.