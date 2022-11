Quinze judokas de la Côte-Nord ont rendez-vous aux Jeux du Québec

La Côte-Nord comptera une délégation complète en judo lors de la 56e Finale des Jeux du Québec Hiver 2023. Quinze athlètes de la catégorie U18 ont assuré leur qualification lors de la finale régionale qui avait lieu samedi à Baie-Comeau.

L’Académie de judo de Sept-Îles aura six judokas à Rivière-du-Loup en mars prochain. Du côté féminin, on retrouvera Florence Ward (-52 kg), Sara-Anne Beaudin (- 57 kg) et Amélie Martin (- 70 kg), et, du côté masculin, Julien Rodgers (- 60 kg), Hugo Langelier (- 66 kg) et Jacob Marcoux (- 73 kg).

Baie-Comeau et son club de judo seront représentés aux Jeux du Québec par Oksana Marquis (- 63 kg) chez les filles, ainsi que Machiel Talbot (- 50 kg), Samuel Roberge Poitras (- 55 kg), Alexis Brassard (- 66 kg) et Samuel Michaud Lemieux (- 90 kg) chez les gars.

La délégation est complétée par quatre athlètes du Club de judo de Fermont, Cameron Power (+ 70 kg), Antonia Rengifo (+ 70 kg), Zakary Lepage (- 81 kg) et Jean-David Bouchard (+ 90 kg).

La Côte-Nord aura ses neuf judokas pour la 56e Finale des Jeux du Québec, soit Zakary Lepage, Hugo Langelier, Jacob Marcoux, Samuel Roberge Poitras, Jean-David Bouchard, Samuel Michaud Lemieux, Alexis Brassard, Machiel Talbot et Julien Rodgers. Photo courtoisie