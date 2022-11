Élection partielle à Baie-Comeau : Mario Quinn se présentera dans Trudel

Un troisième candidat défait lors de l’élection municipale de novembre 2021 à Baie-Comeau annonce ses couleurs en vue de l’élection partielle du 19 février et c’est Mario Quinn.

M. Quinn tentera de se faire élire au poste de conseiller du quartier Trudel cette fois-ci, vacant depuis la démission de Serge Deschênes. L’an passé, il avait brigué les suffrages dans le quartier N.-A.-Labrie, où il venait d’effectuer un premier mandat.

« Le goût de la politique municipale me tient toujours à coeur et servir la communauté de Baie-Comeau représente un autre défi important en plus de l’écriture », indique celui qui a pris sa retraite du ministère de la Sécurité publique en 2021 après 33 ans dans le domaine de la criminologie.

Depuis septembre, Mario Quinn enseigne le français à la polyvalente des Baies. « J’avais le goût de relever de nouveaux défis dans l’enseignement étant donné la pénurie de personnel dans ce domaine d’activité », poursuit-il.

Un premier aspirant s’est déjà manifesté la semaine dernière en vue de l’élection dans le quartier Trudel. Il s’agit de Dave Savard, qui avait mordu la poussière dans le quartier Sainte-Amélie il y a un an.

Du côté de l’élection partielle dans Saint-Sacrement, Sylvain Girard, conseiller défait en novembre 2021 après un mandat, a annoncé qu’il se lancera dans la course rendue nécessaire par la démission de Sébastien Langlois.