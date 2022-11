La participation à Ma Ville Ma Voix touche un nouveau sommet

Plus d’une centaine de citoyens de Baie-Comeau et des environs ont soumis des idées sur la plateforme de la démarche participative de Ma Ville Ma Voix, un nouveau record.

Les idées soumises montrent un intérêt particulier pour l’accès à la nature et à l’eau, ainsi que la culture et les arts. Parmi les idées reçues, 40 % proviennent de jeunes de 25 ans et moins.

« Avec tous les efforts investis cette année pour mobiliser la population, notamment les jeunes, ces chiffres réjouissent tous les organisateurs ! » souligne Eve Ferguson, responsable des communications pour MU Conseils, organisme accompagnateur.

À partir du 28 novembre jusqu’au 14 décembre, les gens pourront voter pour leurs trois coups de cœur. Sur le total des soumissions reçues, après regroupement des doublons et vérification des critères d’admissibilité, ce sont 28 initiatives qui seront proposées pour le vote sur le site web www.mavillemavoix.com.

Un pointage sera alors accordé pour chacune de ces idées et comptera pour la moitié du score final. L’autre moitié sera adjugée par le comité de développement durable de la démarche. À la fin, quatre projets feront l’objet de discussion lors du Forum citoyen, le 15 mars.

Les projets retenus pourraient recevoir de l’aide financière du Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables qui a déjà contribué à plus de 70 projets issus de Ma Ville Ma Voix, représentant un montant de plus de 2,8 M$.