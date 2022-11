Le CPE Les P’tits bécots espère toujours ouvrir sa nouvelle installation en 2023

Le Centre de la petite enfance (CPE) Les P’tits bécots de Baie-Comeau a l’intention d’aller de l’avant avec son projet de construction d’une nouvelle installation qui accueillera 91 enfants dont 15 poupons.

Tout comme le projet du CPE Sous le bon toit à Sept-Îles, qui vient toutefois d’être annulé, la construction de la nouvelle installation des P’tits Bécots sera faite à partir de modules préfabriqués.

« Par contre, avec le manque de main-d’œuvre, on ne sait pas si on pourra ouvrir à pleine capacité et on espère vraiment pouvoir ouvrir comme prévu en août 2023 », indique Annie-Claude Grondin, directrice générale du CPE Les P’tits bécots.

Des négociations sont en cours avec la Ville de Baie-Comeau pour l’acquisition d’un terrain entre les deux secteurs pour y construire cette nouvelle installation.

Fusion possible

Le CPE Carré de sable s’est retrouvé sans directeur général et le conseil d’administration a sollicité Les P’tits Bécots afin de pouvoir continuer à opérer. Depuis le 21 novembre, le CPE Carré de sable est donc géré par Les P’tits Bécots.

« On va avoir des discussions et voir si les recommandations s’alignent pour la fusion ou non », soutient la directrice générale du CPE Les P’tits Bécots.