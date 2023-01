Gino Boucher et Michelle Martin s’affronteront dans la course à la mairie de Pointe-Lebel. Six candidats sont aussi en lice pour les trois postes de conseiller à pourvoir.

Élection partielle : huit candidats dans la course à Pointe-Lebel

Les jeux sont faits à Pointe-Lebel en prévision de l’élection partielle du 26 février, qui permettront de pourvoir le poste de maire et trois autres de conseillers. Gino Boucher et Michelle Martin batailleront pour succéder à l’ex-maire René Labrosse.

La période de mises en candidature s’est terminée vendredi à 16 h 30. Aucun nouveau candidat à la mairie ne s’est pointé ces derniers jours. M. Boucher et Mme Martin avaient déjà dévoilé leurs intentions il y a quelques semaines.

Maire suppléant depuis plusieurs mois et fort d’une expérience d’une quinzaine d’années comme conseiller, Gino Boucher souhaite bonifier son engagement politique et terminer le mandat enclenché par son prédécesseur. L’homme de 55 ans est à l’emploi de l’aluminerie Alcoa pour quelques années encore.

De son côté, Michelle Martin, 71 ans, est retraitée du milieu de la santé. Citoyenne engagée, elle n’a aucune expérience au conseil municipal, mais suit de près les dossiers municipaux depuis longtemps. Elle compte plus d’une vingtaine d’années de militantisme syndical, notamment à titre de présidente de son syndicat.

Six candidats

Des élections seront nécessaires aux trois postes de conseiller vacants.

Six candidats sont sur les rangs, dont trois qui ont déposé leur bulletin de mise en candidature lors de la dernière journée pour le faire.

Clermont Coll et Patrick Tremblay sont en lice dans le district Langlois. Josée Gagnon et Jean-Roch Barbeau veulent se faire élire dans le district Dufour. Enfin, Nadine Gagnon et Pascal Dufour lorgnent le district Chouinard.

M. Coll a déjà occupé le poste de maire de Pointe-Lebel. Quant à M. Barbeau, il a été à la mairie de Colombier avant de tenter de sa chance à celle de Pointe-Lebel en 2017.

De l’intérêt

L’intérêt pour la politique municipale s’améliore grandement à Pointe-Lebel.

On se souviendra qu’en octobre 2021, à la fin de la période de mises en candidature en vue de l’élection générale du 7 novembre, aucun candidat ne s’était présenté au poste de maire et à trois des six postes de conseillers.

L’élection avait alors été retardée au 28 novembre. Des candidats s’étaient alors manifestés. Même qu’il y avait eu une course à la mairie.

La prochaine élection partielle à Pointe-Lebel aura lieu le 26 février. Il sera possible de voter par anticipation une semaine plus tôt.