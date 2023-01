Les raquettes nord-côtières sélectionnées pour les Jeux du Québec

Les six athlètes qui représenteront la Côte-Nord aux Jeux du Québec 2023 en badminton, Emma Turbide, Julia Gagnon, Sandrine Boucher, Thomas Gilbert, Julien Laurencelle et Nathan Dechamplain. Ils sont accompagnés sur la photo du président de l’Association régionale de badminton, Pierre-Luc Morin. Photo courtoisie

Il y avait beaucoup de moineaux samedi et dimanche au gymnase du Centre Éducatif L’Abri de Port-Cartier. Ils n’étaient toutefois pas menaçants, ni moins vivants. Ils servaient à finale régionale des Jeux du Québec en badminton, mais aussi pour le deuxième tournoi de la saison du RSEQ Côte-Nord.

Pour l’ensemble de la compétition, il y avait 108 joueurs, en provenance d’écoles de la Basse-Côte-Nord (CSS du Littoral), de Mingan, de Sept-Îles, de Uashat mak Mani-utenam, de Port-Cartier, de Pessamit, de Baie-Comeau, des Escoumins, des Bergeronnes et de Sacré-Cœur.

Pour les athlètes nés en 2006-2007, ils pouvaient opter pour la catégorie U18 alors que l’enjeu était une place pour les Jeux du Québec 2023, à Rivière-du-Loup, du 8 au 11 mars pour les compétitions de badminton.

La Côte-Nord misera sur Emma Turbide de Sept-Îles en simple féminin, Julia Gagnon et Sandrine Boucher des Escoumins pour le double féminin, Thomas Gilbert et Julien Laurencelle, aussi des Escoumins, pour le double masculin, et sur Nathan Dechamplain de Sept-Îles pour le simple masculin.