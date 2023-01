Le Parti québécois veut une véritable stratégie pour la relance du transport aérien régional

Le Parti québécois ajoute sa voix aux ardents défenseurs du transport aérien régional en réclamant la mise en place d’une véritable stratégie pour son amélioration.

Devant les médias à Québec lundi matin, le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole en matière de transport, Joël Arseneau, a dit constater la situation désastreuse du transport par avion dans les régions du Québec et les performances décevantes du Programme d’accès aérien aux régions (PAAR).

Lancé au printemps 2022, ce programme, faut-il le rappeler, est associé principalement à des billets au coût de 500 $ pour un aller-retour entre les aéroports de Québec, Montréal et Saint-Hubert et les régions. Selon les péquistes, à peine 20 % des billets à rabais ont trouvé preneurs.

Le Parti québécois demande à Québec de revoir les fondements mêmes du programme, peut-on lire dans un communiqué acheminé lundi. À l’instar de l’Union des municipalités du Québec la semaine dernière, M. Arseneau invite la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, à réunir immédiatement le groupe d’intervention sur la relance des services aériens régionaux, dont il fait partie d’ailleurs.

Une offre anémique

Le député croit que le gouvernement doit faire plus que soutenir la demande, comme avec les billets à 500 $, mais aussi « travailler à l’offre anémique, souvent perturbée, insuffisante et surtout insatisfaisante en regard des besoins aériens des Québécoises et des Québécois en région ».

Selon lui, la situation du transport aérien en région a continué de se détériorer au cours des derniers mois et le programme PAAR n’a finalement amélioré ni l’offre ni la demande dans la plupart des aéroports régionaux.

Actuellement, les fréquences et les itinéraires ne font pas l’affaire et ça se voit notamment à Baie-Comeau, Mont-Joli, Saguenay, Rouyn-Noranda et aux Îles-de-la-Madeleine, entre autres. Ces importantes lacunes freinent les efforts de développement des régions, l’attraction et la rétention de familles de main-d’œuvre et l’accès aux soins de santé.

Pour relancer le transport aérien en région, « d’autres modèles d’intervention existent et d’autres modèles d’affaires doivent être envisagés », a martelé le député Arseneau, rappelant l’importance d’avoir une vision qui colle à la réalité des régions.