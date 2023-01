L’Ouvre-boîte culturel en mode écriture

Le 3 février dès 19h, l’Ouvre-boîte culturel (OBC) propose un atelier d’écriture sur le thème « Sources et ressources » à l’Alternative sur place LaSalle.

Cet atelier sera animé par Audrey Givern-Héroux, Katheryn Tremblay Lauzon, Mélissa Béchard-Pelletier et Véronique Gagnon.

« Qu’est-ce qui est à l’origine de votre identité, de vos actions et de vos réflexions ? Qu’est-ce qui est essentiel à votre survie ? Quelles ressources et quels réseaux composent votre filet social ? Qu’est-ce qui vous permet de mieux vivre individuellement et collectivement ? », sont autant de questions qui pourront guider votre inspiration.

De courts exercices d’écriture permettront aux participants « d’explorer différentes techniques d’écriture et différentes interprétations du thème », indique le communiqué de l’OBC. Les plus braves pourront même aller partager leur création au micro.