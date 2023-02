Bourrasques de neige et refroidissement éolien extrême au menu pour la fin de semaine

Par le biais d’un bulletin météorologique spécial émis tôt ce matin, Environnement Canada prévoit une dépression qui affectera l’est du Québec à partir de jeudi soir avant de s’intensifier vendredi et ce jusqu’à dimanche.

Certaines localités pourraient connaître des périodes plus ou moins prolongées d’averses de neige fortes vendredi et samedi. Les vents forts à violents se lèveront vendredi et occasionneront des visibilités réduites dans la poudrerie. Ces vents permettront également à une masse d’air arctique d’envahir les régions de Charlevoix, du Saguenay-Lac-St-Jean et de la Côte-Nord.

La combinaison des basses températures et des vents engendrera des valeurs de refroidissement éolien extrêmes vendredi et persisteront jusqu’à dimanche.

Par ailleurs, un risque d’onde de tempête est possible sur le littoral nord de la Gaspésie ainsi que sur la Minganie vendredi et samedi.

Les déplacements pourraient être dangereux en raison d’un changement soudain des conditions météorologiques. Les surfaces comme les routes et les ponts pourraient devenir glacées, glissantes et dangereuses. Des inondations côtières peuvent se produire le long du littoral.