Une formation gratuite de randonnée hivernale à Baie-Comeau

Ceux et celles qui désirent se familiariser avec les bases de la randonnée hivernale pourront le faire avec une toute nouvelle formation offerte à Baie-Comeau.

C’est le Centre d’éducation des adultes de l’Estuaire qui déploie cette nouvelle formation portant sur la randonnée hivernale.

Celle-ci sera offerte gratuitement à l’ensemble de la population de 16 ans et plus. L’enseignante Mélanie Lévesque espère amener les participants à découvrir la Manicouagan par ses merveilleux sentiers. La formation durera quatre à six semaines selon la météo.

Les cours seront donnés les mardis après-midi et les vendredis avant-midi et débuteront le 20 février ou le 6 mars. Il sera possible de suivre un cours ou les deux, chacun d’une durée d’environ deux heures.

En plus des sorties extérieures, des notions de base sur la sécurité et l’équipement seront enseignées, tout comme l’habillement et la nutrition.

Pour toutes les informations concernant cette nouvelle formation, il suffit de contacter le Centre d’éducation des adultes de l’Estuaire, au 418 589-0867, poste 3074.