Élections municipales : où est l’environnement ?

Lettre ouverte aux candidats et aux médias pour les élections municipales de Baie-Comeau, du 19 février 2023

Nous sommes des citoyennes et citoyens de Baie-Comeau. Nous sommes des mères, des pères, de futurs parents, des jeunes travailleurs.ses, des électeurs.ices, des adultes passionné.es, des enseignant.es, des ingénieure.s, des agriculteurs.ices, des étudiant.es. Nous sommes engagé.es dans notre communauté, dans notre municipalité, à notre échelle. Nous avons à cœur notre Baie-Comeau de demain. C’est pourquoi, à l’heure des prochaines élections municipales, nous souhaitons que nos candidat.es, nos élu.es et nos médias parlent du sujet de l’environnement.

Le constat

Nul n’est sans savoir que deux crises planétaires majeures s’abattent actuellement sur la Terre : la crise climatique et la crise de la biodiversité. Cette lettre ouverte n’est pas pour vous parler des nombreuses problématiques existantes : on laissera les scientifiques du GIEC s’en charger (l’organisme international chargé d’effectuer l’évaluation des changements climatiques)1. On veut vous parler de notre pouvoir citoyen face à ces crises.

Nous aimons de tout cœur notre région, qui pour beaucoup, nous a accueillis il y a plusieurs années déjà. Nous adorons parcourir la forêt boréale, le bord du fleuve et les lacs de notre territoire quasi sans fin. Penser à une perte de la biodiversité et aux changements climatiques lorsque l’on vit sur la Côte-Nord, ça peut paraître un peu dérisoire, mais chaque année, on ressent que l’hiver met de plus en plus de temps à montrer le bout de son nez. Il fait parfois très chaud l’été. Des espèces comme le caribou2 sont en déclin. Sans parler des tempêtes et de l’érosion des berges. La liste est longue. Alors, on a décidé de se rassembler, des citoyens et citoyennes de tout horizon, pour agir. On a décidé d’imaginer et de créer, ensemble, notre ville de demain.3

Notre Baie-Comeau de demain

Nous voulons de la fierté, des habitantes et des habitants qui sont heureux de vivre à Baie-Comeau. Que notre ville ait du charisme, une personnalité où la nature, le grand air et les grands espaces sont valorisés. Nous souhaitons que Baie-Comeau attire des travailleuses et des travailleurs, des familles, des personnes issues de l’immigration, parce qu’ils et elles ont envie de vivre dans une ville où :

le transport vert est disponible ;

les rues et ruelles sont aménagées et vertes ;

les citoyens et citoyennes se rassemblent dans des lieux de création participatifs ;

les infrastructures sont entretenues et rajeunies ;

une politique sur les pesticides permet une utilisation raisonnée et responsable de ces produits ;

les plantes pollinisatrices sont favorisées dans nos aménagements ;

le compost municipal est mis en place ;

le plastique à usage unique a été aboli ;

nos enfants grandissent et apprennent les mains dans la terre ;

les fermes maraîchères sont soutenues par notre ville et la communauté ;

des quartiers écoresponsables sont aménagés ;

les cours d’eau et le fleuve sont protégés ;

les entreprises travaillent avec la communauté pour développer une économie circulaire et durable ;

l’opinion et le savoir des Premières Nations sont pris en considération dans les décisions de nature environnementale.

Nous voulons que les nouveaux arrivants et les nouvelles arrivantes se sentent écouté.es et aient envie de contribuer à la communauté, parce qu’ils et elles prendront la décision de s’installer à Baie-Comeau.

Le chemin à prendre

Nous avons la chance d’être dans une ville où tout est possible. Depuis les dernières années, la ville de Baie-Comeau a pris un bel élan environnemental qu’il faut poursuivre sans attendre. Il est clair que de nombreux sujets nous inquiètent, comme les taxes élevées, mais ces initiatives environnementales peuvent être subventionnées pour la plupart par le gouvernement provincial ou fédéral4. Nous avons suggéré la création d’un poste d’éco-conseiller ou d’éco-conseillère à la ville et celui-ci a été créé5. Julie Malouin, éco-conseillère à la ville de Baie-Comeau, a déjà mis sur pied un plan d’action et d’adaptation aux changements climatiques comprenant 65 mesures.6 À quelques semaines des élections, Transition Manicouagan a déjà rencontré les candidats pour leur faire part de ses préoccupations.7 C’est maintenant qu’il faut agir. Nous devons continuer à soutenir ces initiatives pour l’avenir des citoyens et citoyennes d’aujourd’hui et de demain.

À notre futur maire, à nos conseillers et conseillères actuels et futurs, à nos médias : merci pour le travail que vous faites au quotidien. Nous avons espoir que le réflexe environnemental de la ville de Baie-Comeau deviendra aussi automatique que le réflexe économique. Nous souhaitons que les médias placent ce sujet au cœur des discussions avec les candidats et les élu.es.Nous croyons sincèrement qu’en tant que ville-centre de la MRC de Manicouagan, Baie-Comeau peut et doit agir comme un leader régional en ce qui concerne la transition socio-environnementale. Nous sommes là pour vous soutenir.

Les citoyennes et citoyens de Transition Manicouagan

Une lettre ouverte appuyée par :

– Mélodie Desrosiers, directrice de la Coopérative de solidarité Gaïa

– René Labrosse, directeur général de l’Organisme de bassins versants Manicouagan

– Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka

– Maison des familles de Baie-Comeau | Centre de ressources périnatales de la Manic

– Les Amis de la Pointe St-Gilles

– AGEECBC (Association générale des étudiants et étudiantes du cégep de Baie-Comeau)

– Comité Uni-Vert du Cégep de Baie-Comeau

