Students on Ice : La RMBMU recrute

La Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka (RMBMU) est à la recherche de deux étudiants et étudiantes de la Manicouagan pour participer à l’expédition scientifique et culturelle Students on Ice.

Les jeunes âgés entre 15 et 23 ans sont invités à manifester leur intérêt d’ici le 1er mars pour cette grande expédition qui se déroulera au mois de juillet.

L’expédition débutera à Mulgrave, en Nouvelle-Écosse, pour se rendre jusqu’à à Nain, au Nunatsiavut. Du 1er au 15 juillet 2023, les jeunes monteront à bord d’un navire scientifique, avec 25 autres étudiants venant de partout dans le monde, et ils seront accompagnés d’une équipe d’experts, d’éducateurs, de chercheurs et d’artistes.

Il s’agit de la septième participation de la RMBMU à cette initiative depuis son lancement en 2015. Depuis sept ans, 14 jeunes de la région ont eu la chance de vivre cette expédition unique, qui leur permet de comprendre de façon concrète les impacts des changements climatiques, l’importance de la conservation des océans et de la biodiversité, tout comme l’histoire et la culture, et leurs notions politiques.

Arianne Tremblay, une jeune ambassadrice de Baie-Comeau ayant eu la chance de participer à deux séjours avec Students on Ice, fera une tournée des classes de Baie-Comeau et de Pessamit pour partager son expérience et faire connaître l’initiative.

Toutes les informations pour s’inscrire se trouvent au www.rmbmu.com/soi.