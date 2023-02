La côte Maisonneuve plongée dans le noir jusqu’à l’été

Les résidents du quartier Saint-Georges sont loin d’en avoir terminé avec une côte Maisonneuve plongée dans le noir à la tombée du jour. Avant que l’éclairage ne revienne, les fleurs auront poussé et les gazons seront verts.

La tempête de vents de l’avant-veille de Noël a mis à mal plusieurs lumières de rue dans le secteur Marquette à Baie-Comeau. Des artères se sont retrouvées sans éclairage en tout ou en partie pendant quelques semaines.

Maintenant, tout est revenu à la normale, sauf pour la côte Maisonneuve, connue aussi comme la côte du viaduc pour les plus vieux, et les feux de circulation du centre-ville de place La Salle.

« Lors de la tempête du 23 décembre dernier, un bris a occasionné la perte d’alimentation électrique de cette petite portion. Comme le câble qui cause le problème et qui alimente ces lumières est souterrain, par souci d’économie et afin d’éviter tout bris dans les alentours, les travaux pour réparer ce câble électrique se feront au courant de l’été prochain », a expliqué Pierre-Olivier Normand, agent aux communications à la Ville de Baie-Comeau.

En raison de l’absence d’éclairage, les automobilistes sont nombreux à activer leurs feux de route (les « hautes ») en circulant dans la côte à la noirceur. Les piétons doivent également redoubler de prudence.

Feux de circulation

Les vents de la soirée du 23 décembre ont été tellement violents qu’un poteau de feux de circulation n’a pas résisté sur place La Salle. Les automobilistes en sont quittes depuis un mois et demi à effectuer un arrêt obligatoire avant de s’engager dans le carrefour achalandé des avenues Cartier, Talon, Place La Salle et Marquette.

Selon M. Normand, la Ville attend toujours la livraison de certaines pièces nécessaires à la remise en fonction des feux. Il a cependant précisé que les conditions météo pourraient aussi jouer sur le délai de réparation une fois les pièces livrées.

« La remise en place d’un des feux, ainsi que le travail qui doit s’y faire (les fils se retrouvent dans la terre), est un peu plus compliquée en raison du froid et des précipitations des derniers temps », a-t-il conclu.