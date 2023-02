Le Clos du Ruisseau Vert : un grand jardin en nature

Guylaine Lévesque est une développeuse dans l’âme et une mordue de la nature. Jamais à court d’idées, la propriétaire d’un Airbnb à Ragueneau a un nouveau projet qui lui tient à cœur, le Clos du Ruisseau Vert.

Elle désire offrir un jardin afin de partager la beauté de son environnement. « C’est un si beau coin et je désire mettre la terre en valeur », exprime cette amoureuse de sa région natale, précisant qu’il « est si important de préserver nos milieux naturels ».

Native de Franquelin, Guylaine Lévesque est derrière l’initiative de développement du Boisé de la Pointe St-Gilles. Celle qui possède plus d’un pied-à-terre, a consacré sa carrière à diverses sphères environnementales chez Produits forestiers Résolu dans la Manicouagan.

Elle se promène aujourd’hui entre Québec, Charlevoix et la Côte-Nord. Son petit lopin de terre à Ragueneau, il a besoin d’amour et c’est ce qui l’a amenée vers cette possibilité. « J’aimerais créer un environnement où il sera possible d’observer la faune, cueillir de petits fruits, et encore plus. »

Même si son projet en est qu’au tout début, Mme Lévesque le travaille depuis plus d’un an. « Ce qui est encourageant pour moi, c’est que je débute 2023 avec de bonnes nouvelles. J’ai supporté ce projet-là pendant un an et maintenant, j’ai des confirmations de financement. C’est comme une tape dans le dos. » Pour elle, c’est une évidence que « sur la Côte-Nord, il y a un énorme potentiel et il faut mettre en valeur nos attraits ».

De multiples fonctions

Sa maison à Ragueneau, étant déjà un projet touristique, lui a donné le désir de développer un jardin polyvalent, à même le grand terrain longeant le ruisseau. « Avec ce projet, le but c’est d’investir à Ragueneau l’argent que je ferai à Ragueneau », précise Guylaine, qui se donne deux ans avant d’obtenir un résultat optimal.

Essentiellement, le tout commence par de la conversion de terre. La préparation de la terre et le soucis de l’environnement lui permettront de faire la plantation de vergers pour des petits fruits. Éventuellement, cela deviendra un endroit parfait pour de l’autocueillette. Avec son jardin, elle offrira une magnifique gamme de produits frais et locaux.

Concrétiser un projet

L’ambitieuse Guylaine note toute l’aide précieuse qu’elle reçoit, en temps ou en argent. Parmi ses bonnes nouvelles de l’année, il y a du financement du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, de la Société du Plan Nord et de la MRC de Manicouagan.

La SADC Manicouagan a apporté son expertise pour le site web et sa boutique en ligne. Elle peut aussi compter sur un programme de services-conseils ainsi que l’expertise de deux agronomes de la firme service-conseil Agriboréal de Forestville.

Plusieurs autres idées mijotent dans la tête de Guylaine qui préfère attendre l’achèvement des travaux. Pendant ce temps, elle n’a pas l’intention de rester les bras croisés. Il est déjà possible de se procurer ses produits en ligne ou grâce à ses visites dans les différents marchés au Québec.