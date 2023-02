La planification stratégique du Drakkar s’arrime avec le cycle hockey

Planification stratégique, bilan et états financiers ont été présentés lors de l’assemblée générale annuelle du Drakkar. « On regarde vers le futur », est le mot d’ordre du conseil d’administration.

Le CA du Drakkar de Baie-Comeau s’est doté d’une planification stratégique afin de mieux pourvoir à la gestion du club de hockey. Lors de l’assemblée générale annuelle publique qui a eu lieu le 7 février, le CA a présenté les enjeux et orientations de cette planification.

Après des mois de travail pour bâtir ce plan, après moults réflexions, sondages et consultations d’employés, de partenaires et de partisans, la structure du plan a pris forme à l’automne 2021.

« Pour que les gens adhèrent au plan, que ça vienne d’eux, c’est pour ça qu’on est allé sonder les gens du milieu », explique Luc Tremblay, administrateur au CA du Drakkar et responsable de la mise en place de la planification stratégique, dont l’avancement global se situe à 43 %.

Le nouveau plan stratégique du Drakkar est prévu pour quatre ans, arrimé au cycle du hockey où l’équipe est en reconstruction aux années 1 et 2. Quant aux 3e et 4e années, normalement, c’est la finalité du cycle signifiant que l’équipe sur la glace est plus performante.

« Ce plan est évolutif, on le regarde deux fois par année au CA et on a de bons résultats à date, c’est sûr qu’on ne peut pas tout faire la première année, c’est sûr qu’il y a un lien avec ce qui se passe sur la glace et dans les estrades, il y a une corrélation directe », affirme Julie Dubé, présidente du CA du Drakkar.

Budget

Pour l’année 2021, l’équipe arrive avec un surplus de 797 429$ expliqué en partie par le montant d’aide financière de 1,5 M$ provenant du gouvernement Legault. Les équipes de la LHJMQ ont dû composer avec des huis-clos, des matchs avec un maximum de 500 personnes et les autres contraintes sanitaires.

En ce qui concerne l’année 2022, l’équipe a une perte de près de 490 000$, mais avec ce nouveau plan stratégique, le budget devrait s’équilibrer dans les deux prochaines années.

« On vise à avoir un budget équilibré selon le cycle de quatre ans. Quand l’équipe est dans les 3-4 premières de la ligue, on peut vendre des billets presque sans effort. Quand tu te présentes avec une bonne équipe en séries, les gens font la file pour avoir des billets », a fait part Luc Tremblay.

C’est donc dire que l’an 1 et l’an 2 du budget ne sont normalement pas rentables, mais l’organisation sportive vise l’équilibre budgétaire pour les quatre ans du cycle. « On n’est pas les Remparts de Québec avec en moyenne 12 000 personnes dans l’aréna et les propriétaires ont les sous pour éponger une année plus difficile », rapporte M. Tremblay.

« On est l’équipe qui voyage le plus, donc plus de dépenses sur la route, et on est le plus petit marché. Malgré ça, quand tu regardes le nombre de personnes à l’aréna ce soir (match du 4 février), il y a plus de 2 000 personnes sur une population de 20 000, sans compter les périphéries, c’est 10 % de la population qui est ici ce soir. On est le 2e marché où on a le plus gros pourcentage de la population », témoigne fièrement Mme Dubé.

Texte plus détaillé dans la prochaine édition papier du Manic, le 15 février.