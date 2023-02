Le Drakkar s’effondre en troisième période

Lors de ses deux dernières sorties face aux Remparts de Québec, le Drakkar avait subi deux véritables corrections de 9-0 et 11-2.

Au cœur d’une séquence de quatre victoires en cinq matchs, les nord-côtiers ont livré une excellente performance durant les 40 premières minutes face à la meilleure équipe junior au pays. Les hommes de Patrick Roy ont toutefois marqué trois buts rapides sans réplique en troisième période, l’emportant finalement 6-3.

Les Remparts écopent de la première infraction de la partie, mais ce sont eux qui en profitent. Daniel Agostino réussit à s’échapper et on juge que Matyas Melovsky lui nuit suffisamment pour lui décerner un lancer de punition. Il s’exécute et est très patient avant de déjouer Olivier Ciarlo avec une feinte de gauche à droite. En plus de ce but accordé, le Drakkar n’a pu répliquer sur ce jeu de puissance.

Les hommes de Jean-François Grégoire retroussent leurs manches et profitent de leur chance suivante. Sur une fin d’avantage numérique dans les deux dernières minutes de l’engagement, le Drakkar crée l’égalité. Une permutation à la ligne bleue entre Melovsky et Niks Fenenko crée un corridor de passe pour Charles-Antoine Dumont, on lui remet le disque et son tir sur réception à raison de William Rousseau.

L’avantage numérique nord-côtier frappe à nouveau en deuxième période. Melovsky et Fenenko unissent à nouveau leur force à la ligne bleue; cette fois c’est Louis-Charles Plourde qui complète avec le tir sur réception, sur une magnifique remise du défenseur letton.

La réplique des Remparts ne se fait pas attendre, alors que James Malatesta crée l’égalité moins de deux minutes plus tard. Écopant d’une infraction tout juste après, le Drakkar réussit difficilement à tuer la pénalité, mais le défenseur Vsevolod Komarov réussit à marquer et redonner les devants à son équipe, alors que la séquence en attaque se poursuivait.

Le pointage après deux périodes désavantage fortement le Drakkar. Avant le match d’aujourd’hui, la fiche des Remparts lorsqu’ils mènent après deux périodes cette saison était de 29 victoires contre une seule défaite.

Dans les premières minutes de l’engagement final, Louis-Charles Plourde profite cependant d’une rondelle perdue par les Remparts en zone défensive et il dégaine dès que celle-ci atteint son bâton, créant l’égalité 3-3.

Québec n’a cependant pas dit son dernier mot et marque deux fois très rapidement. D’abord, Charles Savoie redonne les devants à son équipe, sur un tir qu’Olivier Ciarlo voudrait certainement revoir; sa réaction après le but étant sans équivoque. Seulement vingt secondes plus tard, dès la séquence suivante, Théo Rochette fait dévier un tir de la ligne bleue derrière le gardien baie-comois. À ce moment bien en contrôle de la partie, les Diables Rouges assomment rapidement le Drakkar avec un troisième but sans réplique; celui du défenseur Jérémy Langlois. Comme quoi, l’allure d’un match junior peut basculer très rapidement.

À l’honneur des nord-côtiers, ils ne se laissent toutefois pas abattre et offrent quelques bonnes présences en zone offensive, sans toutefois pouvoir resserrer l’écart. Félix Gagnon a notamment frappé un poteau.

Fait à noter, Matyas Melovsky a prolongé sa séquence de matchs avec au moins un point à 7, récoltant deux aides dans la rencontre. L’attaquant tchèque produit à un excellent rythme depuis son retour au jeu, avec 1 but et 9 aides au cours de ces 7 duels.