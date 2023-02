Pas de retard pour la future maison des aînés de Baie-Comeau

Le chantier de la future maison des aînés et alternative de Baie-Comeau respecte sa date de livraison initiale, contrairement à plusieurs autres chantiers au Québec, comme celui de Havre-Saint-Pierre.

Contrairement à plusieurs autres chantiers de maisons des aînés et alternative au Québec, celui de Baie-Comeau ne souffre pas de retard sur son échéancier initial.

Dans une mise à jour des dates de livraison de tous les projets dans la province, réalisée au début de février par la Société québécoise des infrastructures (SQI), la fin des travaux à Baie-Comeau est toujours prévue pour la période été-automne 2023.

Rappelons que la construction de cette maison de 48 places au sud de la rue Jalbert, avec une magnifique vue sur la rivière Manicouagan, est amorcée depuis mai 2022 par la firme Construction L.F.G. de Sept-Îles, au coût de 41,5 M$.

« On a une bonne coordination des travaux. On a un sous-traitant local, R & G Saint-Laurent, ça aide », souligne Benoît Dubé, directeur de l’entreprise septilienne. « Ça va comme prévu pour le moment », ajoute-t-il, en notant que les deux étages sont montés et que les travailleurs s’activent principalement aux travaux de toiture.

Retards ailleurs

La nouvelle mise à jour des dates de livraison « était nécessaire en raison de retards d’avancement qui affectent l’ensemble des projets d’infrastructures gouvernementaux actuellement », selon la SQI.

À Havre-Saint-Pierre, le chantier de la maison des aînés aurait dû être achevé en novembre 2022. En janvier, le porte-parole de la société, Francis Martel, évaluait le report à l’été 2023. Mais dans le tableau diffusé récemment, il est question de l’automne.

Fait à noter, la SQI prévient qu’une fois les bâtiments livrés, quelques mois additionnels seront nécessaires afin de préparer les locaux pour l’accueil des premiers résidents.

Des rappels

La réalisation de la maison des aînés et alternative de Baie-Comeau a été confirmée en décembre 2020.

Le premier appel d’offres lancé au printemps 2021 pour dénicher le maître d’œuvre des travaux de construction avait été vain puisque personne n’avait déposé une soumission. Un an plus tard, trois entreprises soumissionnaient au deuxième appel d’offres.

La moitié des 48 places sera attribuée à une clientèle aînée et l’autre moitié à des adultes ayant des besoins spécifiques.

À la grandeur de la province, 45 maisons des aînés sont en construction ou ont déjà été livrées.

Rencontre d’information

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord organise une rencontre publique d’information concernant la Maison des aînés et alternative de Baie-Comeau. Elle se tiendra le 22 février, à 19 h, à la salle du conseil d’administration, au 835, boulevard Jolliet.

Les responsables du projet seront sur place pour fournir de l’information au sujet de l’aménagement du nouveau milieu de vie et des services qui y seront offerts. Une telle rencontre a aussi été tenue en 2022 pour la future maison de Havre-Saint-Pierre.

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire. Pour plus d’informations, il est possible de contacter Audrey Lévesque au 418 589-2425, poste 315269 ou par courriel à audrey.levesque.09cisss@ssss.gouv.qc.ca.