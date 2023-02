Hausse de l’achalandage touristique pour l’été 2022 sur la Côte-Nord

Contrairement à ce que Tourisme Côte-Nord (TCN) avait d’abord annoncé, l’été 2022 a été plus achalandé de touristes que l’été 2021. Même que la Côte-Nord arrive en tête pour la région la plus performante dans l’Est du Québec, excluant Québec.

Effectivement, de nouvelles données provenant du ministère du Tourisme démontrent que la Côte-Nord a connu une année record. Les unités d’hébergement disponibles ont augmenté de 2,3 % pour la Manicouagan et de 8,8 % pour Duplessis.

Le taux d’occupation a bondi de 3 % si l’on compare avec les chiffres de 2021 et est encore plus élevé que l’été prépandémique de 2019, année qui sert aussi de référence pour TCN. La directrice générale de TCN, Joannie Francoeur Côté explique cette croissance par la force de leurs campagnes marketing et reconnaît l’efficacité de son équipe.

« Le regroupement des ATR de Duplessis et de Manicouagan a permis à la nouvelle entité de se doter d’un ADN régional Côte-Nord et beaucoup plus fort et porteur de sens pour la clientèle touristique », souligne la DG de TCN.

Même la ministre Caroline Proulx a profité de sa présence récente sur la Côte-Nord pour lancer des fleurs à l’organisation. « L’équipe de Tourisme Côte-Nord a été d’une originalité sans borne dans leur campagne pour faire connaître la Côte-Nord ! »