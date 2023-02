Un nouvel album « identitaire » signé Kanen

La révélation Radio-Canada 2022-2023 prendra d’assaut la scène musicale québécoise le 7 avril prochain, avec la sortie de son premier opus baptisé Mitshuap, qui signifie « maison », en langue innue.

C’est sans complexe, mais dans toute sa complexité, que Kanen s’ouvre à son public dans un projet mélangeant des saveurs de folk à la voix angélique qu’on lui connaît. Le tout est accompagné de percussions et de mélodies qui rappellent les origines innues de la chanteuse native de Uashat mak Mani-utenam.

Kanen a fait équipe avec Louis-Jean Cormier pour le single Nimueshtaten nete. L’harmonie entre les voix et la guitare électrique sur ce morceau nous fait voyager en plein cœur du Nitassinan.

L’album, qui sera présenté sous l’étiquette de Musique Nomade, a été co-réalisé par Simon Walls et Jérémie Essiambre.

Mitshuap en 7 questions

La chanteuse de 24 ans a gentiment accepté de répondre à quelques questions, tandis qu’elle se trouvait à New York pour des vacances bien méritées. Elle nous donne un avant-goût de son premier projet.

Ton album en trois mots

Introspectif, identitaire et bilingue (français et innu).

As-tu une anecdote du processus de création qui représente bien l’ensemble du projet ?

On avait de la difficulté à trouver le titre du single Fuck that shit, je trouvais que ça sonnait trop cru, mais en même temps c’était le nom naturel de la chanson et l’album s’est fait de façon naturelle. C’est toujours drôle d’entendre les animateurs radio hésiter avant de nommer le titre de la chanson !

Sur quelle scène as-tu le plus hâte de présenter ton album ?

Je dirais que j’ai vraiment hâte au lancement à Montréal, l’endroit est encore à déterminer. Je suis impatiente de jouer toutes les chansons pour la première fois devant une foule.

Si tu avais une odeur à associer à ton opus, comment la décrirais-tu ?

Je pense à une journée de pluie sur la Côte-Nord, les odeurs du Fleuve et du bois pendant une averse. Ça peut sembler triste, mais je trouve que ça sent tellement bon !

Selon toi, quel serait le meilleur contexte ou endroit pour écouter ton album ?

Pendant une ride de char, ça fait réfléchir et c’est très méditatif.

Quel animal représenterait le mieux ton album ?

Je dirais le lièvre. Mon album évolue au fil de l’écoute, comme le lièvre change ses couleurs lorsque les saisons s’enchaînent.

À qui dédierais-tu ton travail ?

À ma famille et à mes amis.