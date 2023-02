L’Océanic défait le Drakkar en tirs de barrage

Justin Poirier est l’auteur du seul but du Drakkar en temps réglementaire. Photo archives Kassandra Blais

Deuxième partie d’un programme double, le Drakkar, fort de la victoire en prolongation d’hier, joue un match intense contre l’Océanic. Le suspense dure jusqu’en tirs de barrage où l’Océanic réussit à marquer deux fois contre une pour le Drakkar.

Un seul fait à noter dans la première période est l’avantage numérique de l’Océanic où, tout comme le jour précédent, le Drakkar a dominé ces deux minutes. C’est donc toujours 0 à 0 après 20 minutes de jeu et contrairement au match précédent, c’est Rimouski qui domine au chapitre des tirs au but 12 contre 9 pour l’équipe baie-comoise.

Dans le deuxième tiers, l’Océanic met de la pression sur le Drakkar durant les cinq premières minutes. Au tour du Drakkar de bourdonner en zone ennemie, Justin Poirier décoche un tir robuste pour marquer le premier but des siens.

L’Océanic se fait pincer avec un joueur de trop à mi-parcours. Marc-Antoine Mercier envoie la rondelle derrière le banc et se fait chasser pour deux minutes. Isaac Dufort prend un lancer qui est arrêté par Patrik Hamrla.

Il ne reste que quatre secondes à son avantage numérique et Jan Sprynar y va d’un tir sur réception et déjoue Olivier Ciarlo. La marque demeure 1 à 1 alors que la sirène sonne mettant fin à cette deuxième période. Le Drakkar a devancé l’Océanic dans les tirs au but, 23 contre 22.

L’Océanic domine encore le début de la période. Le Drakkar essaie de renverser la vapeur. Malgré deux avantages numériques, Rimouski n’arrive pas à trouver le fond du filet. La troisième se termine avec une égalité 1-1, le match se retrouve en prolongation pour un deuxième match de suite.

La prolongation ne permettant pas de départager les comptes et c’est en tirs de barrage que la partie se décide. Le premier lanceur du Drakkar Matyas Melovsky marque. Justin Poirier n’arrive pas à marquer tandis que Rimouski réussit à le faire. Finalement, Julien Béland donne l’avantage à Rimouski qui l’emporte.

Le Drakkar sera en action vendredi 17 février à compter de 19 h alors qu’il rendra visite aux Tigres de Victoriaville.