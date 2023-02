35 ans d’existence : LettraGraf devient Mire Graphik

Pour souligner les 35 ans d’existence de son entreprise LettraGraf, Michel LeFrançois s’offre tout un vent de changement. Il se tourne vers une nouvelle identité visuelle et un nouveau nom commercial : Mire Graphik.

Après l’acquisition de Voltige Communication en juin 2022, l’homme d’affaires baie-comois s’est doté d’une période de transition pour mettre en place les conditions de succès afin d’arrimer les deux équipes. Il a également entrepris une planification stratégique, qui lui a permis d’identifier des ambitions, dont celle de renouveler l’image de marque de sa compagnie.

« Cette consultation auprès de l’équipe a permis d’impliquer les employés dans la démarche d’évolution de notre entreprise et, lors des différents ateliers de discussion pour parler de notre avenir, toute l’équipe était d’accord qu’une nouvelle image de marque était de mise considérant que nous étions dans un moment stratégique de l’entreprise », fait savoir Michel LeFrançois.

Selon le propriétaire, le nouveau nom Mire Graphik reflète bien la nouvelle énergie qui s’est installée au sein de cette alliance stratégique et le désir grandissant de demeurer une entreprise engagée, dynamique et présente dans son milieu.

La mire, qui sert à viser droit au but, retrouve son écho dans le domaine de l’impression en tant que mire d’étalonnage pour la calibration des couleurs et que repères d’ajustement pour l’impression qui se présentent sous forme de mires.

« On prête aussi un deuxième sens à Mire : se mirer dans un miroir. Œuvrant dans le domaine de l’image de marque et des communications visuelles, l’entreprise se fait un point d’honneur de refléter l’image de son client et de le faire rayonner. Les projets réalisés sont consciencieusement développés afin de révéler le message exact que le client souhaite véhiculer », ajoute Véronique Gaudet, directrice artistique et designer graphique.

Finalement, le terme Graphik fait directement référence aux arts graphiques avec une touche d’originalité amalgamée en remplaçant le « que » par un « k ».

Un peu d’histoire

LettraGraf a vu le jour le 15 février 1988. Au début, l’entreprise opérait sous le nom de ML Sérigraphie enr. Par la suite, elle a fait évoluer son nom en y intégrant LettraGraf dans le but de donner un nouveau sens à son identité. Un changement qui a été très bénéfique pendant plus de 20 ans, selon son fondateur.