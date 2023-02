Communautés forestières en péril!

La filière forestière, celle qui nous permet de bâtir le Québec avec un matériau noble tout en contribuant à lutter contre les changements climatiques, est en péril.

On parle souvent de la contribution de la forêt dans la captation du carbone, mais parle-t-on suffisamment des communautés qu’elle fait vivre?

L’accès au secteur forestier permet la chasse, la pêche, la villégiature, l’établissement de pourvoiries, de Zec, le développement de sentier de quad, de motoneige, ce qui génère une économie plus que conséquente dans nos régions.

La forêt, c’est aussi le gagne-pain de milliers de travailleurs, qui, avec leurs familles, sont le cœur et l’âme de nos communautés forestières.

La forêt, dans son ensemble, est le poumon de plusieurs régions et assure la survie et la vitalité de 225 villes et villages du Québec, soit une communauté sur cinq.

Avec le spectre de l’ajout de contraintes et la multiplication des aires protégées qui plane au-dessus de nos têtes, c’est tous ces secteurs qui seront touchés à différents niveaux, allant de la restriction à l’interdiction d’accès, mais surtout les 62 000 travailleurs et leurs familles.

Dans ce contexte, et avec tout le mouvement actuel autour du régime forestier, Mme la Ministre

des Ressources naturelles et des Forêts, on a besoin de vous!

Nous sommes conscients qu’il est important de protéger certains secteurs forestiers, mais nous croyons que la voix de nos communautés et de nos travailleurs forestiers doit être écoutée.

Les communautés forestières veulent faire partie de la solution, être consultées et proposer des scénarios qui tiennent compte des besoins et des revendications de tous!

Yanick Baillargeon, président

Alliance forêt boréale